838 mil pessoas no Espírito Santo podem receber o auxílio de R$ 600

Auxílio emergencial será pago em três parcelas de R$ 600 Crédito: Arquivo/A Gazeta

No Espírito Santo, 838 mil pessoas devem ser beneficiadas pelo auxílio emergencial de R$ 600 por conta do isolamento social causado pelo coronavírus . A expectativa do governo federal é que o pagamento tenha início ainda nesta semana, na quinta-feira (9).

De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 21% da população do Estado podem receber a assistência do governo federal. Apenas em Vitória, são 42 mil pessoas.

Ainda segundo os dados divulgados nesta quarta (8), em todo o Brasil devem ser beneficiados 42,3 milhões de pessoas . Esse número representa 20,4% da população brasileira.

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O pagamento vai começar a ser feito para pessoas que estão no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal e sejam correntistas do Banco do Brasil ou poupadores da Caixa. De acordo com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, as três parcelas do benefício devem ser pagas até o fim de maio.

Apesar do pagamento começar a ser feito no dia 9 de abril, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, explicou que o dinheiro não estará disponível para saques. O dinheiro vai chegar em uma conta virtual e a pessoa poderá fazer a transferência para qualquer banco que tenha interesse. Também será possível fazer o pagamento de contas de forma digital, mas o saque não estará permitido, explicou.

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Segundo ele, a proibição para saques neste primeiro momento vai acontecer para que não haja uma aglomeração de pessoas nas agências da Caixa, nem nas lotéricas. Ainda segundo Guimarães, neste primeiro momento, as únicas pessoas que poderão fazer o saque em dinheiro são os beneficiários do Bolsa Família, que já recebem o dinheiro dessa forma.

Quem pode receber o coronavoucher?

Para receber o benefício a pessoa precisa ser um trabalhador informal, autônomo ou microempreendedor individual (MEI). Se tiver carteira assinada, estiver recebendo seguro-desemprego, ou pensão/aposentadoria a pessoa não tem direito.

Podem receber, por exemplo, taxistas, motoristas de aplicativo, faxineiras, demais profissionais autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) que pagam o INSS.

Trabalhadores intermitentes  que prestam serviço apenas alguns dias na semana  também poderão receber, desde que tenham renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.135,00). Também é preciso estar inscrito no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

É preciso fazer algum tipo de cadastro?

Sim. Trabalhadores informais que não estão inscritos nos cadastros do governo e não contribuem para a Previdência Social (não pagam o INSS), precisarão fazer o cadastro por meio do aplicativo Caixa | Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Existe algum limite de renda para pedir o benefício?