Como informais e desempregados podem pedir o auxílio de R$ 600

Your browser does not support the audio element. Como informais e desempregados podem pedir o auxílio de 600 reais

Também poderão receber o benefício os trabalhadores intermitentes que tenham renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.135,00).

O cadastro poderá ser feito pelo site auxilio.caixa.gov.br . Tal inscrição é voltada para os trabalhadores informais, microeempreendedores individuais e contribuintes individuais no INSS que não estejam com cadastro no CadÚnico, do governo federal. Pessoas que fazem parte do Bolsa Família também não precisam se inscrever.

A inscrição também pode ser feita no app Caixa | Auxílio Emergencial acessado pelo Play Store (Android) e pelo Apple Store (IOS).

O banco também divulgou o calendário de pagamentos e o aplicativo que poderá ser baixado no celular para o público-alvo solicitar a ajuda federal. O App chamado de Caixa Auxílio Emergencial pode ser acessado pelo Play Store (Android) e pelo Apple Store (IOS). O banco havia previsto divulgar o cronograma de repasses na última segunda-feira, mas isso não ocorreu.

Segundo o Ministério da Cidadania, o pagamento vai começar a ser feito na quinta-feira (9) para pessoas que estão no CadÚnico e são correntistas do Banco do Brasil ou poupadores da Caixa. Na semana seguinte, na terça-feira (14), devem receber os demais membros do CadÚnico.

Os trabalhadores informais que estão se cadastrando no site ou no aplicativo disponibilizados pelo governo devem receber a partir do dia 14  já que o cadastro precisará ser conferido pela Dataprev.

Por fim, a partir de quinta-feira (16) começam a receber as pessoas que fazem parte do Bolsa Família  estas pessoas não precisam fazer nenhum tipo de cadastro para receber o benefício.

COMO SE CADASTRAR:

Pelo site:

Basta acessar o endereço auxilio.caixa.gov.br e clicar em Realize sua solicitação, no lado direito da tela.

Site e aplicativo para fazer o cadastro e receber o benefício de R$ 600 Crédito: Reprodução Caixa

Na sequência, o interessado deverá ler as regras para fazer parte dos beneficiários e clicar nas duas caixas na parte inferior do texto. Essas duas caixas dizem que o interessado se enquadra nas condições apresentadas e que autoriza o acesso e uso aos dados para validar a informação.

Depois, deve-se clicar em Tenho os requisitos, quero continuar.

Site e aplicativo para fazer o cadastro e receber o benefício de R$ 600 Crédito: Reprodução Caixa

Por fim, o cidadão deve preencher o nome completo, CPF, data de nascimento, nome da mãe e clicar na caixa não sou um robô, e depois, continuar.

Site e aplicativo para fazer o cadastro e receber o benefício de R$ 600 Crédito: Reprodução Caixa

Pelo aplicativo:

Comece buscando pelo aplicativo Caixa | Benefício Emergencial pela loja do smartphone  seja ele android ou iOS.

Site e aplicativo para fazer o cadastro e receber o benefício de R$ 600 Crédito: Reprodução Caixa

Faça o download e abra o aplicativo.

Site e aplicativo para fazer o cadastro e receber o benefício de R$ 600 Crédito: Reprodução Caixa

Clique em Realize sua solicitação

Site e aplicativo para fazer o cadastro e receber o benefício de R$ 600 Crédito: Reprodução Caixa

Leia as informações e clique nas duas caixas na parte inferior do texto. Essas duas caixas dizem que o interessado se enquadra nas condições apresentadas e que autoriza o acesso e uso aos dados para validar a informação.

Depois, deve-se clicar em Tenho os requisitos, quero continuar.

Site e aplicativo para fazer o cadastro e receber o benefício de R$ 600 Crédito: Reprodução Caixa

Por fim, o cidadão deve preencher o nome completo, CPF, data de nascimento, nome da mãe e clicar na caixa não sou um robô, e depois, continuar.

Site e aplicativo para fazer o cadastro e receber o benefício de R$ 600 Crédito: Reprodução Caixa

Passos iguais tanto no celular quanto no site:

No passo seguinte o usuário deverá cadastrar um número de telefone e operadora para receber o código de acesso às informações.

Site e aplicativo para fazer o cadastro e receber o benefício de R$ 600 Crédito: Reprodução Caixas

Em até 10 minutos o usuário irá receber um código pelo celular indicado. Este código deve ser preenchido na tela seguinte:

Site e aplicativo para fazer o cadastro e receber o benefício de R$ 600 Crédito: Reprodução Caixas

Passada esta etapa, o usuário deverá colocar os dados econômicos e clicar em continuar. Já na próxima tela a pessoa deverá informar o CPF de todos os membros do grupo familiar.

Mais adiante a pessoa que quiser receber o benefício deverá escolher como quer receber o benefício: se em uma conta já existente, ou se em uma conta digital a ser aberta pela Caixa.

Site e aplicativo para fazer o cadastro e receber o benefício de R$ 600 Crédito: Reprodução Caixas

Depois de escolhida a opção vai aparecer o resumo dos dados do usuário, com a opção de corrigir alguma informação que estiver errada. É preciso ler novamente os termos e condições e concluir a solicitação. Por fim, aparecerá a imagem de que a solicitação foi concluída e que está em análise.

Site e aplicativo para fazer o cadastro e receber o benefício de R$ 600 Crédito: Reprodução Caixas

Segundo a Caixa, a expectativa é que as análises sejam feitas em até 48 horas.