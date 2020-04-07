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Site e aplicativo da Caixa para auxílio de R$ 600 a informais estão no ar

Banco oferece aplicativos para celulares Android e da Apple. Benefício emergencial vai atender aos empreendedores individuais, autônomos e desempregados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 08:42

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 08:42

Página do auxílio emergencial já recebe pedidos do benefício
Página do auxílio emergencial já recebe pedidos do benefício Crédito: Reprodução/Site da Caixa
O site para os informais pediram o benefício emergencial de R$ 600 já está no ar. A página auxilio.caixa.gov.br começou a funcionar nesta manhã, antes mesmo do lançamento oficial do programa, e tem recebido solicitações de empreendedores individuais e autônomos.  
O banco também divulgou o calendário de pagamentos e o aplicativo que poderá ser baixado no celular para o público-alvo solicitar a ajuda federal. O App chamado de Caixa Auxílio Emergencial pode ser acessado pelo Play Store (Android) e pelo Apple Store (IOS). O banco havia previsto divulgar o cronograma de repasses na última segunda-feira, mas isso não ocorreu.
O auxílio emergencial é destinado também a pessoas desempregadas e aqueles que não têm como garantir uma renda durante o período da pandemia.  Os valores podem chegar a R$ 1,2 mil às mulheres chefes de família, ou seja, aquelas que são as únicas responsáveis por pagar as despesas da casa.

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Quem estava no Cadastro Único até o dia 20/03, e que atenda as regras do programa de transferência de renda, receberá sem precisar se cadastrar no site da Caixa. A previsão é de que essas pessoas comecem a ter os recursos creditados ainda nesta terça-feira em suas contas.
Deverão cadastrar-se trabalhadores autônomos não inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico) e que não pagam nenhuma contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Quem não sabe se está no CadÚnico pode conferir a situação ao digitar o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) no aplicativo.
Quem está no Bolsa Família poderá receber o auxílio emergencial, desde que este seja mais vantajoso.

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Quem se cadastrar pelo site ou pelo aplicativo para ter acesso aos recursos poderá acompanhar, pelas próprias ferramentas, se vai  ser contemplado ou não.
O auxílio - de R$ 600 ou de R$ 1,2 mil para mães solteiras - será pago por pelo menos três meses para compensar a perda de renda decorrente da pandemia de coronavírus.
A Caixa também terá uma página na internet e uma central de atendimento telefônico para a retirada de dúvidas e a realização do cadastro. Detalhes como o nome do aplicativo, o endereço do site e o número da central telefônica serão divulgados pelos ministros da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e da Economia, Paulo Guedes; pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães; e pelo presidente do Dataprev, Gustavo Canuto, em evento nesta manhã no Palácio do Planalto.
O pagamento, segundo o Ministério da Cidadania, deve começar a ser feito na quinta-feira (9) para pessoas que estão no CadÚnico e são correntistas do Banco do Brasil ou poupadores da Caixa. Na semana que vem, na terça-feira (14), devem receber os demais membros do CadÚnico.
Os trabalhadores informais que estão se cadastrando no site ou no aplicativo disponibilizados pelo governo devem receber a partir do dia 14  já que o cadastro precisará ser conferido pela Dataprev.
Por fim, a partir de quinta-feira (16) começam a receber as pessoas que fazem parte do Bolsa Família  estas pessoas não precisam fazer nenhum tipo de cadastro para receber o benefício. 
Ainda em abril vai ser paga a segunda parcela. O benefício vai ser pago entre os dias 27 e 30 de abril, de acordo com a data de aniversário do beneficiário. A terceira parcela será paga em maio.

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PAGAMENTO

Quanto aos trabalhadores autônomos ainda não cadastrados, o pagamento será feito até 48 horas depois da conclusão do cadastro no aplicativo. O benefício será depositado em contas poupança digitais, autorizadas recentemente pelo Conselho Monetário Nacional, e poderá ser transferido para qualquer conta bancária sem custos. O restante deve receber até o dia 14 de abril, disse o presidente da Caixa.
Quem não tem conta em bancos poderá retirar o benefício em casas lotéricas. O próprio aplicativo, ao analisar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) , verificará se o trabalhador cumpre os cerca de dez requisitos exigidos pela lei para o recebimento da renda básica.
O segundo pagamento ocorrerá entre 27 e 30 de abril, conforme a data de aniversário dos elegíveis. A última parcela, também de R$ 600, será paga de 26 a 29 de maio. "Nos próximos 45 dias, nós faremos os três pagamentos desses benefícios. São R$ 98 bilhões. É um trabalho hercúleo, disse Guimarães.

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