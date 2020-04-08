Veja como saber se você está inscrito no Cadastro Único

Auxílio emergencial será pago a trabalhadores informais, desempregados e MEIs cadastrados Crédito: Pixabay

Trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) terão direito a um auxílio emergencial de R$ 600, apelidado de "coronavaucher". O auxílio será oferecido inicialmente para as pessoas que tiverem se inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), do Ministério da Cidadania, até o último dia 20 de março. O pagamento para esse grupo começa no dia 9 de abril.

O CadÚnico vai ajudar a verificar a renda de quem estiver inscrito. Também é possível receber o benefício sem estar cadastrado, mas a verificação da renda será feita por autodeclaração em plataforma digital. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, porém, afirmou que os não inscritos no CadÚnico devem receber o benefício por último.

Saiba como você pode conferir se está cadastrado no CadÚnico para saber se poderá receber o auxílio.

VEJA PELO APLICATIVO

Você consegue saber se seu nome está no CadÚnico acessando este site . Na página, basta preencher o formulário com seu nome completo, data de nascimento, nome completo da mãe e selecionar o Estado e município onde mora. Depois da verificação de robô, basta clicar em emitir.

A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu CadÚnico, disponível para aparelhos Android e iOS. O processo é bem parecido. Após baixar, abra o aplicativo e clique em entrar. O mesmo formulário do site deverá ser preenchido. Caso você esteja cadastrado, o aplicativo vai informar na hora.

CONSULTE PELO TELEFONE

Para quem preferir consultar a informação por telefone, basta entrar em contato com a central de atendimento disponibilizada pelo Ministério da Cidadania. É preciso ligar no número 0800 707 2003 e, quando solicitado, selecionar a opção 5.