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"Coronavoucher"

Veja como saber se você está inscrito no Cadastro Único

Auxílio emergencial será pago a trabalhadores informais, desempregados e MEIs cadastrados. Pagamento começa no dia 9 de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 21:02

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 21:02

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Auxílio emergencial será pago a trabalhadores informais, desempregados e MEIs cadastrados Crédito: Pixabay
Trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) terão direito a um auxílio emergencial de R$ 600, apelidado de "coronavaucher". O auxílio será oferecido inicialmente para as pessoas que tiverem se inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), do Ministério da Cidadania, até o último dia 20 de março. O pagamento para esse grupo começa no dia 9 de abril.
O CadÚnico vai ajudar a verificar a renda de quem estiver inscrito. Também é possível receber o benefício sem estar cadastrado, mas a verificação da renda será feita por autodeclaração em plataforma digital. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, porém, afirmou que os não inscritos no CadÚnico devem receber o benefício por último.

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Saiba como você pode conferir se está cadastrado no CadÚnico para saber se poderá receber o auxílio.

VEJA PELO APLICATIVO 

Você consegue saber se seu nome está no CadÚnico acessando este site. Na página, basta preencher o formulário com seu nome completo, data de nascimento, nome completo da mãe e selecionar o Estado e município onde mora. Depois da verificação de robô, basta clicar em emitir.

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A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Meu CadÚnico, disponível para aparelhos Android e iOS. O processo é bem parecido. Após baixar, abra o aplicativo e clique em entrar. O mesmo formulário do site deverá ser preenchido. Caso você esteja cadastrado, o aplicativo vai informar na hora.

CONSULTE PELO TELEFONE

Para quem preferir consultar a informação por telefone, basta entrar em contato com a central de atendimento disponibilizada pelo Ministério da Cidadania. É preciso ligar no número 0800 707 2003 e, quando solicitado, selecionar a opção 5.

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A consulta telefônica é gratuita e está disponível tanto para telefone fixo quanto para celular. O serviço atende de segunda a sexta-feira das 7h às 19h e, nos finais de semana e no Calendário de Pagamento do Bolsa Família, das 10h às 16h.

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