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Caixa libera nesta segunda saque em dinheiro do auxílio de R$ 600

O pagamento em espécie do benefício vai até o próximo dia 5 maio. Cronograma contempla no primeiro dia as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 19:54

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 19:54

Auxílio emergencial do governo federal
Auxílio emergencial do governo federal: saque começa nesta segunda (27) Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
A Caixa Econômica Federal começa a liberar nesta segunda-feira (27) o saque dos R$ 600 para os beneficiados pelo auxílio emergencial do governo. O pagamento em espécie vai até o próximo dia 5 maio, e o calendário foi dividido de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Nesta segunda, o acesso ao dinheiro estará liberado para os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro.
O cliente terá opção de pegar o dinheiro habilitada no aplicativo Caixa Tem. Será preciso informar o valor a ser retirado e será gerado um código autorizador para saque nos caixas eletrônicos e casas lotéricas. O auxílio será pago por pelo menos três meses, para compensar a perda de renda decorrente da pandemia de coronavírus.

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Têm direito a  receber o benefício: trabalhadores informais, autônomos ou microempreendedores individuais (MEI).  Trabalhadores intermitentes  que prestam serviço apenas alguns dias na semana  também poderão receber, desde que tenham renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.135,00). É preciso solicitar o benefício pelo site ou aplicativo da Caixa.
 Para quem já teve o dinheiro creditado na poupança digital, antes mesmo de liberar o saque, já era possível fazer pagamentos e transferências por meio do app Caixa Tem.

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CONFIRA O CALENDÁRIO DE SAQUE 

O saque em espécie da poupança digital sem cartão nos canais de autoatendimento e lotéricas será feito nas seguinte datas:
  •  27 de abril  nascidos em janeiro e fevereiro
  • 28 de abril  nascidos em março e abril
  • 29 de abril  nascidos em maio e junho
  • 30 de abril  nascidos julho e agosto
  • 04 de maio  nascidos em setembro e outubro
  • 05 de maio  nascidos em novembro e dezembro

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