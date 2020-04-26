Caixa libera nesta segunda saque em dinheiro do auxílio de R$ 600

A Caixa Econômica Federal começa a liberar nesta segunda-feira (27) o saque dos R$ 600 para os beneficiados pelo auxílio emergencial do governo. O pagamento em espécie vai até o próximo dia 5 maio, e o calendário foi dividido de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Nesta segunda, o acesso ao dinheiro estará liberado para os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro.
O cliente terá opção de pegar o dinheiro habilitada no aplicativo Caixa Tem. Será preciso informar o valor a ser retirado e será gerado um código autorizador para saque nos caixas eletrônicos e casas lotéricas. O auxílio será pago por pelo menos três meses, para compensar a perda de renda decorrente da pandemia de coronavírus.
Têm direito a receber o benefício: trabalhadores informais, autônomos ou microempreendedores individuais (MEI). Trabalhadores intermitentes que prestam serviço apenas alguns dias na semana também poderão receber, desde que tenham renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.135,00). É preciso solicitar o benefício pelo site ou aplicativo da Caixa.
Para quem já teve o dinheiro creditado na poupança digital, antes mesmo de liberar o saque, já era possível fazer pagamentos e transferências por meio do app Caixa Tem.
CONFIRA O CALENDÁRIO DE SAQUE
O saque em espécie da poupança digital sem cartão nos canais de autoatendimento e lotéricas será feito nas seguinte datas:
- 27 de abril nascidos em janeiro e fevereiro
- 28 de abril nascidos em março e abril
- 29 de abril nascidos em maio e junho
- 30 de abril nascidos julho e agosto
- 04 de maio nascidos em setembro e outubro
- 05 de maio nascidos em novembro e dezembro