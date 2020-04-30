Supermercado em Vila Velha com funcionários com Covid-19 continua interditado

Supermercado Extraplus, na Praia da Costa, Vila Velha Crédito: Reprodução/Google

Com o registro de 22 empregados afastados por suspeita ou confirmação da doença, o supermercado deveria, de acordo com o órgão, estar realizando o procedimento chamado "busca ativa própria por novos casos suspeitos".

Este protocolo prevê que a empresa faça uma triagem prévia com os funcionários, questionando se apresentam sintomas da Covid-19, aferição de temperatura corporal com termômetro, uso de protetor facial para funcionários com contato com o público, entre outras medidas que, segundo a Superintendência Regional do Trabalho, não estavam sendo adotadas. Desta forma, o órgão avaliou que havia grande probabilidade de que empregados já afastados possam ter contaminado outros colegas.

Sem realizar este procedimento de "busca ativa", considera-se que a ausência de informação eleva a probabilidade de contágio entre os próprios empregados e também de clientes da loja.

Ao ter a loja fechada, o grupo Coutinho, responsável pelo Extraplus, informou que analisa as necessidades de adequações e melhorias dos procedimentos solicitados pelo órgão para garantir a reabertura do estabelecimento.

Segundo o grupo, estão sendo feitos esforços para proteger colaboradores e clientes deste vírus. A empresa também ressaltou que foi adotado o procedimento de medição diária da temperatura de todos os colaboradores das unidades.