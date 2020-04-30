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Nesta quinta-feira

Supermercado em Vila Velha com funcionários com Covid-19 continua interditado

Ao todo, 22 empregados do estabelecimento, localizado na Praia da Costa, foram testados positivos para o novo coronavírus. A interdição aconteceu na terça-feira (28) e foi feita pela Superintendência Regional do Trabalho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 10:24

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 10:24

Supermercado Extraplus, na Praia da Costa, Vila Velha
Supermercado Extraplus, na Praia da Costa, Vila Velha Crédito: Reprodução/Google
O supermercado Extraplus, na Praia da Costa, em Vila Velha, que registrou casos de funcionários infectados pelo novo coronavírus, segue interditado na manhã desta quinta-feira (30), segundo informou a assessoria de imprensa da empresa. O estabelecimento foi interditado na noite de terça-feira (28) pela Superintendência Regional do Trabalho. Uma inspeção no local constatou que não estavam sendo adotadas as práticas de prevenção ao coronavírus recomendadas pelo órgão.

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Com o registro de 22 empregados afastados por suspeita ou confirmação da doença, o supermercado deveria, de acordo com o órgão, estar realizando o procedimento chamado "busca ativa própria por novos casos suspeitos".
Este protocolo prevê que a empresa faça uma triagem prévia com os funcionários, questionando se apresentam sintomas da Covid-19, aferição de temperatura corporal com termômetro, uso de protetor facial para funcionários com contato com o público, entre outras medidas que, segundo a Superintendência Regional do Trabalho, não estavam sendo adotadas. Desta forma, o órgão avaliou que havia grande probabilidade de que empregados já afastados possam ter contaminado outros colegas.

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Sem realizar este procedimento de "busca ativa", considera-se que a ausência de informação eleva a probabilidade de contágio entre os próprios empregados e também de clientes da loja.
Ao ter a loja fechada, o grupo Coutinho, responsável pelo Extraplus, informou que analisa as necessidades de adequações e melhorias dos procedimentos solicitados pelo órgão para garantir a reabertura do estabelecimento.
Segundo o grupo, estão sendo feitos esforços para proteger colaboradores e clientes deste vírus. A empresa também ressaltou que foi adotado o procedimento de medição diária da temperatura de todos os colaboradores das unidades.

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Segundo o Grupo Coutinho, a unidade da Praia da Costa também passou por um rigoroso processo de desinfecção, com uma solução líquida antimicrobiótica borrifada em todo o seu interior e exterior. Por precaução, o procedimento foi estendido para as demais unidades.

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