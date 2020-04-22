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Auditores do Trabalho vão reforçar fiscalização nos supermercados

Objetivo da Superintendência Regional do Trabalho é assegurar a saúde do trabalhador para o exercício de sua função. Centenas de notificações foram emitidas nos últimos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 15:59

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 15:59

Data: 17/03/2020 - ES - Vitória - Movimentação de pessoas no Supermercado Perim, Mata da Praia - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Funcionários de supermercados ficam com saúde exposta durante atividade profissional  Crédito: Ricardo Medeiros
A Superintendência Regional do Trabalho (SRT) vai intensificar a fiscalização nos supermercados e em outros estabelecimentos comerciais do Espírito Santo. O objetivo é preservar a saúde do trabalhador que atua em locais de grande circulação de pessoas. Desde o início da fiscalização, já foram emitidas centenas de notificações, mas não houve aplicação de multas.
Na última quinta-feira (16), o governador Renato Casagrande (PSB) publicou um decreto impondo mais rigor ao setor supermercadista e que vale tanto para cliente quanto para trabalhador.
Auditores do Trabalho vão reforçar fiscalização nos supermercados
Todos se preocupam com os clientes e a nossa preocupação é verificar se o trabalhador desses locais também está sendo protegido. É ele quem fica mais exposto na hora de exercer sua profissão. Nosso intuito é conferir se esse ambiente é seguro e saudável para o funcionário supermercadista, ressalta o superintendente do órgão, Alcimar Candeias.

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Ele destaca que é observado, por exemplo, se os cuidados de higiene estão sendo cumpridos como lavatório com água e sabão, álcool gel, medição da temperatura do colaborador, entre outros. Candeias aponta que alguns supermercados estão atendendo às sugestões dadas pelo órgão fiscalizador, que já orientou, por exemplo, a instalação de uma barreira acrílica nos caixas.
Trata-se de um equipamento importante, pois esse trabalhador tem contato direto com o consumidor e pode receber gotículas de um espirro, por exemplo. Nesta fase de fiscalização, a atuação é mais pedagógica do que punitiva e não há previsão de aplicação de multas, explica o superintendente.

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Nesta quarta-feira (22), o órgão fiscalizador vai se reunir com o setor supermercadista para discutir estratégias de ampliação de segurança desses trabalhadores e que também se reflete diretamente no restante da população.
O encontro tem como objetivo identificar quais são as maiores dificuldades na hora de atender o que estamos exigindo. Desde o início da fiscalização já emitimos centenas de notificações, mas não houve aplicação de multas. O trabalho dos auditores agora é voltar a essas lojas para verificação do que foi solicitado. Em geral, os estabelecimentos estão cumprindo o que é solicitado, avalia Candeias.
Ele lembra que as ações de combate à pandemia é uma evolução diária e que também devem ser aplicadas aos colaboradores. Há duas semanas, por exemplo, o uso de máscara era exigido apenas de quem tinha algum sintoma da doença e a partir de segunda (20) passou a ser exigido para todos os profissionais.

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Candeias destacou que hospitais, frigoríficos e empresas de call center também estão sendo alvo de fiscalização. Todos os setores com atividade essenciais passarão pela verificação dos órgãos de defesa do trabalhador. Também vamos iniciar esse tipo de trabalho em farmácias e padarias. O comércio tem prioridade, pois há muito contato entre trabalhadores e usuários desses serviços, destacou.

ATENDIMENTO VIRTUAL

Além da fiscalização, a Superintendência Regional do Trabalho também realiza outros serviços para o trabalhador. Em função da suspensão do atendimento presencial, por conta do isolamento social, é possível ter acesso ao seguro-desemprego, abono salarial, carteira de trabalho, auxílio-emergencial, entre outros.
Também atendemos os trabalhadores que querem ter informações sobre contratos suspensos ou redução salarial, afirmou Candeias.
O atendimento é feito via Whatsapp pelo número (27) 3211-5204. Ao enviar uma mensagem, o trabalhador recebe uma lista de opções dos serviços disponíveis para atendimento. É necessário escolher e digitar apenas o número para obter a informação desejada.
Também é possível ligar para os telefones (27) 3211-5207 ou (27) 3211-5199, para a Central de Atendimento Alô Trabalho (158) ou ainda enviar uma e-mail: [email protected].

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