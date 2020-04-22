Funcionários de supermercados ficam com saúde exposta durante atividade profissional Crédito: Ricardo Medeiros

A Superintendência Regional do Trabalho (SRT) vai intensificar a fiscalização nos supermercados e em outros estabelecimentos comerciais do Espírito Santo. O objetivo é preservar a saúde do trabalhador que atua em locais de grande circulação de pessoas. Desde o início da fiscalização, já foram emitidas centenas de notificações, mas não houve aplicação de multas.

Your browser does not support the audio element. Auditores do Trabalho vão reforçar fiscalização nos supermercados

Todos se preocupam com os clientes e a nossa preocupação é verificar se o trabalhador desses locais também está sendo protegido. É ele quem fica mais exposto na hora de exercer sua profissão. Nosso intuito é conferir se esse ambiente é seguro e saudável para o funcionário supermercadista, ressalta o superintendente do órgão, Alcimar Candeias.

Ele destaca que é observado, por exemplo, se os cuidados de higiene estão sendo cumpridos como lavatório com água e sabão, álcool gel, medição da temperatura do colaborador, entre outros. Candeias aponta que alguns supermercados estão atendendo às sugestões dadas pelo órgão fiscalizador, que já orientou, por exemplo, a instalação de uma barreira acrílica nos caixas.

Trata-se de um equipamento importante, pois esse trabalhador tem contato direto com o consumidor e pode receber gotículas de um espirro, por exemplo. Nesta fase de fiscalização, a atuação é mais pedagógica do que punitiva e não há previsão de aplicação de multas, explica o superintendente.

Nesta quarta-feira (22), o órgão fiscalizador vai se reunir com o setor supermercadista para discutir estratégias de ampliação de segurança desses trabalhadores e que também se reflete diretamente no restante da população.

O encontro tem como objetivo identificar quais são as maiores dificuldades na hora de atender o que estamos exigindo. Desde o início da fiscalização já emitimos centenas de notificações, mas não houve aplicação de multas. O trabalho dos auditores agora é voltar a essas lojas para verificação do que foi solicitado. Em geral, os estabelecimentos estão cumprindo o que é solicitado, avalia Candeias.

Ele lembra que as ações de combate à pandemia é uma evolução diária e que também devem ser aplicadas aos colaboradores. Há duas semanas, por exemplo, o uso de máscara era exigido apenas de quem tinha algum sintoma da doença e a partir de segunda (20) passou a ser exigido para todos os profissionais.

Candeias destacou que hospitais, frigoríficos e empresas de call center também estão sendo alvo de fiscalização. Todos os setores com atividade essenciais passarão pela verificação dos órgãos de defesa do trabalhador. Também vamos iniciar esse tipo de trabalho em farmácias e padarias. O comércio tem prioridade, pois há muito contato entre trabalhadores e usuários desses serviços, destacou.

ATENDIMENTO VIRTUAL

Além da fiscalização, a Superintendência Regional do Trabalho também realiza outros serviços para o trabalhador. Em função da suspensão do atendimento presencial, por conta do isolamento social, é possível ter acesso ao seguro-desemprego, abono salarial, carteira de trabalho, auxílio-emergencial, entre outros.

Também atendemos os trabalhadores que querem ter informações sobre contratos suspensos ou redução salarial, afirmou Candeias.

O atendimento é feito via Whatsapp pelo número (27) 3211-5204. Ao enviar uma mensagem, o trabalhador recebe uma lista de opções dos serviços disponíveis para atendimento. É necessário escolher e digitar apenas o número para obter a informação desejada.