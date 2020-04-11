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Prevenção

Covid-19: quais os cuidados na ida ao supermercado para não se contaminar?

Especialistas alertam para o uso correto de máscaras e luvas, e a importância da higienização das mãos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2020 às 12:20

Publicado em 11 de Abril de 2020 às 12:20

Pandemia de coronavírus: supermercados amanhecem lotados em Vitória
Pandemia de coronavírus: supermercados amanhecem lotados em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Das mudanças na rotina provocadas pelo distanciamento social instalado para conter o avanço do coronavírus, a ida ao supermercado é uma das poucas tarefas que não foram deixadas de lado na vida dos capixabas. Como os estabelecimentos costumam ser pontos de aglomeração de pessoas, especialistas alertam para os cuidados que os consumidores devem ter para não serem contaminados com a Covid-19 durante as compras.
O médico infectologista e professor universitário, Wladimir Queiroz, ressalta que é importante higienizar as mãos antes, durante e após as compras. Na avaliação dele, o uso de luvas deve ser evitado porque podem ampliar as chances de contaminação.
"Da mesma forma que você suja as mãos, você suja as luvas e infelizmente, leva a mão à boca, olhos ou nariz. O vírus não passa pela pele. As luvas causam uma falsa sensação de proteção, quando na verdade, não protegem nada"
Wladimir Queiroz - Médico infectologista
Doutor em doenças infecciosas, o médico infectologista Crispim Ceruti Junior, chama atenção para as aglomerações. Além de evitar gôndolas com muitos clientes, é essencial respeitar o limite de, no mínimo, um metro de distância.

CONFIRA AS DICAS DOS ESPECIALISTAS

SACOLAS E CAIXAS DE PAPELÃO

Evite transitar em gôndolas com muitas pessoas. Se a que você precisa ir estiver lotada, aguarde outro momento para buscar o produto desejado. Nas gôndolas e nas filas, mantenha o mínimo de um metro de distância das outras pessoas.
Os especialistas não recomendam o uso de luvas, exceto no caso dos profissionais de saúde em ambiente hospitalar. Assim como as mãos, o Equipamento de Proteção Individual (EPI) também acumula o vírus e pode ser um veículo transmissor da doença.
O tempo de uso da máscara varia de acordo com o material utilizado.  Os especialistas indicam que o EPI seja usado por até duas horas. É preciso evitar tocar com a mão na parte frontal do material. A forma correta é pelo suporte lateral, preso às orelhas. A recomendação é levar outra máscara reserva na bolsa e uma sacola para descartar ou guardar a outra. O equipamento deve ser lavado com água sanitária ou sabão (manter de molho por 10 minutos).
As embalagens de tudo que foi comprado devem ser limpas ao chegar em casa. Os médicos alertam que é preciso observar o material da embalagem para então definir o tipo de produto que será utilizado na desinfecção. Frutas e verduras devem ser higienizadas com água e sabão e ainda submetidas a uma imersão composta por água potável e água sanitária.   A recomendação é deixar o alimento de molho com uma solução contendo uma colher de sopa de água sanitária por litro de água.
Se possível, ainda no supermercado, a melhor opção é condicionar os produtos em caixas de papelão. Ao chegar em casa, a compra é retirada e o recipiente é descartado. As sacolas plásticas também devem ser jogadas no lixo.

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