Covid-19: quais os cuidados na ida ao supermercado para não se contaminar?

SACOLAS E CAIXAS DE PAPELÃO

Evite transitar em gôndolas com muitas pessoas. Se a que você precisa ir estiver lotada, aguarde outro momento para buscar o produto desejado. Nas gôndolas e nas filas, mantenha o mínimo de um metro de distância das outras pessoas.

Os especialistas não recomendam o uso de luvas, exceto no caso dos profissionais de saúde em ambiente hospitalar. Assim como as mãos, o Equipamento de Proteção Individual (EPI) também acumula o vírus e pode ser um veículo transmissor da doença.

O tempo de uso da máscara varia de acordo com o material utilizado. Os especialistas indicam que o EPI seja usado por até duas horas. É preciso evitar tocar com a mão na parte frontal do material. A forma correta é pelo suporte lateral, preso às orelhas. A recomendação é levar outra máscara reserva na bolsa e uma sacola para descartar ou guardar a outra. O equipamento deve ser lavado com água sanitária ou sabão (manter de molho por 10 minutos).

As embalagens de tudo que foi comprado devem ser limpas ao chegar em casa. Os médicos alertam que é preciso observar o material da embalagem para então definir o tipo de produto que será utilizado na desinfecção. Frutas e verduras devem ser higienizadas com água e sabão e ainda submetidas a uma imersão composta por água potável e água sanitária. A recomendação é deixar o alimento de molho com uma solução contendo uma colher de sopa de água sanitária por litro de água.