Hospital Estadual de Urgência e Emergência abre vagas de emprego

As oportunidades são para os cargos de técnico de enfermagem, agente de portaria, técnico de laboratório, enfermeiro, nutricionista e coordenador de enfermagem.
Os candidatos precisam ter disponibilidade para trabalhar como plantonista. Os cargos de técnico em enfermagem e enfermeiros, técnico de laboratório, nutricionista e farmacêutico precisa ter registro ativo no conselho regional da classe. Para o cargo de coordenador de enfermagem, a exigência é ter pós-graduação na área de terapia intensiva, emergência ou atendimento a usuários em estado crítico.
Os profissionais da área da enfermagem vão atuar no Pronto-Socorro, Unidades de Internação e Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico e CME.
Entre os benefícios estão assistência médica, odontológica, refeição no local, seguro de vida, vale transporte e alimentação.
As inscrições podem ser feitas no site da Pró-Saúde. O candidato deve selecionar o menu Trabalhe Conosco, em seguida, acessar a opção Cadastre seu Currículo.
Para concluir a inscrição, o candidato ter ver perfil no portal Vagas.com. Mais informações pelo telefone: (27) 3194-0197.
CONFIRA AS VAGAS E O CÓDIGO PARA SE INSCREVER
- Agente de Portaria vaga: V2051755
- Farmacêutico vaga: V2018634
- Nutricionista vaga: V2019130
- Técnico de Laboratório vaga: V2051959
- Técnico de Enfermagem vaga: 2051966
- Coordenador de Enfermagem vaga: V2019130