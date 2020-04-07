Hospital Estadual de Urgência e Emergência abre vagas de emprego

As oportunidades são para os cargos de técnico de enfermagem, agente de portaria, técnico de laboratório, enfermeiro, nutricionista e coordenador de enfermagem.

Os candidatos precisam ter disponibilidade para trabalhar como plantonista. Os cargos de técnico em enfermagem e enfermeiros, técnico de laboratório, nutricionista e farmacêutico precisa ter registro ativo no conselho regional da classe. Para o cargo de coordenador de enfermagem, a exigência é ter pós-graduação na área de terapia intensiva, emergência ou atendimento a usuários em estado crítico.