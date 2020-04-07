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Saúde

Hospital Estadual de Urgência e Emergência abre vagas de emprego

Vagas são para técnico de enfermagem, agente de portaria, técnico de laboratório, enfermeiro, nutricionista e coordenador de enfermagem

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 15:36
Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, contrata profissionais  Crédito: Divulgação/Sesa
Oportunidades para quem quer trabalhar na área da Saúde. A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, gestora do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, está com vagas de emprego abertas para contratar profissionais da área da Saúde.
As oportunidades são para os cargos de técnico de enfermagem, agente de portaria, técnico de laboratório, enfermeiro, nutricionista e coordenador de enfermagem.

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Os candidatos precisam ter disponibilidade para trabalhar como plantonista. Os cargos de técnico em enfermagem e enfermeiros, técnico de laboratório, nutricionista e farmacêutico precisa ter registro ativo no conselho regional da classe. Para o cargo de coordenador de enfermagem, a exigência é ter pós-graduação na área de terapia intensiva, emergência ou atendimento a usuários em estado crítico.
Os profissionais da área da enfermagem vão atuar no Pronto-Socorro, Unidades de Internação e Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico e CME.
Entre os benefícios estão assistência médica, odontológica, refeição no local, seguro de vida, vale transporte e alimentação.
As inscrições podem ser feitas no site da Pró-Saúde. O candidato deve selecionar o menu Trabalhe Conosco, em seguida, acessar a opção Cadastre seu Currículo.
Para concluir a inscrição, o candidato ter ver perfil no portal Vagas.com. Mais informações pelo telefone: (27) 3194-0197.

CONFIRA AS VAGAS E O CÓDIGO PARA SE INSCREVER

  • Agente de Portaria  vaga: V2051755
  • Farmacêutico  vaga: V2018634
  • Nutricionista  vaga: V2019130
  • Técnico de Laboratório  vaga: V2051959
  • Técnico de Enfermagem  vaga: 2051966
  • Coordenador de Enfermagem  vaga: V2019130
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