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Pandemia

ES registra uma morte por Covid em 24 horas pela primeira vez em 8 meses

Neste sábado (31,) também foram contabilizadas 373 novas infecções pela doença, segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa)

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2021 às 18:00
coronavírus
Coronavírus já fez mais de 11 mil vítimas desde o início da pandemia no Espírito Santo Crédito: Guitar Tawatchai | Freepik
O Espírito Santo alcançou a marca de 11.889 vidas interrompidas e 543.006 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foi contabilizado apenas um óbito e 373 infecções, segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) neste sábado (31).
Aos finais de semana, normalmente, há queda nas estatísticas de mortes e contágio, devido à redução no fluxo de testes de Covid-19. Porém, esta é a primeira vez em oito meses que o Espírito Santo contabiliza somente um óbito em 24 horas por coronavírus. O último registro com uma única mote foi no dia 2 de novembro de 2020.  
Entre os municípios capixabas, Serra é o que apresenta maior número de pessoas infectadas: 68.575. Na sequência aparecem Vila Velha (67.447), Vitória (57.423) e Cariacica (41.710). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, com 27.346 casos.

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Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 9.005 pessoas infectadas desde o início da crise sanitária. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.329 contaminações. Em terceiro aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.029 casos da doença.
Até o final da tarde deste sábado (31), mais de 1,8 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 520.600, com um acréscimo de 348 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

No Painel de Vacinação consta que o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.975.212 no Estado. Desses, 735.654 também já receberam a segunda dose, o que equivale a cerca de 37%. Além deles, há 99.958 pessoas que receberam o imunizante da Janssen, que é de dose única.

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