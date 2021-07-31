ES registra uma morte por Covid em 24 horas pela primeira vez em 8 meses

Coronavírus já fez mais de 11 mil vítimas desde o início da pandemia no Espírito Santo Crédito: Guitar Tawatchai | Freepik

Aos finais de semana, normalmente, há queda nas estatísticas de mortes e contágio, devido à redução no fluxo de testes de Covid-19. Porém, esta é a primeira vez em oito meses que o Espírito Santo contabiliza somente um óbito em 24 horas por coronavírus. O último registro com uma única mote foi no dia 2 de novembro de 2020.

Até o final da tarde deste sábado (31), mais de 1,8 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 520.600, com um acréscimo de 348 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença permanece em 2,2% no Espírito Santo.

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