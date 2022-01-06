Covid-19: ES tem maior número de casos em 24h desde julho de 2021

Nesta quinta-feira (6), ele deixou claro que os casos divulgados nesta tarde são decorrência do agravamento, sem interferência de represamentos. "A relação é direta com o aumento das interações. O cenário já era previsto no Espírito Santo, por isso fizemos os alertas e recomendações", disse.

3.532 casos é o recorde em 24h no ES, registrado em 30 de março de 2021

"A pandemia não acabou e existe uma nova fase de recrudescimento de casos que pode impactar internações e óbitos. Pela cobertura vacinal, acredito que esse impacto não vai ser equivalente às grandes ondas vividas antes ou no início da vacinação, mas dobrar ou triplicar a média móvel de óbitos é inaceitável" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo

Apesar deste cenário, graças à vacinação, o aumento no número de casos ainda não reflete de igual modo nas internações e nos óbitos registrados em território capixaba. De acordo com a Sesa, a rede pública destinada à pandemia está operando dentro de uma "situação de normalidade".

Ainda assim, a média móvel de mortes dos últimos 14 dias já apresentou um crescimento. No dia 20 de dezembro do ano passado, o Estado tinha uma média de 2,8 óbitos. Já nessa quarta-feira (5), essa média subiu para 3,4. Ao todo, o Espírito Santo já perdeu 13.346 vidas para a pandemia.

1,3 milhão de pessoas do ES ainda não tomaram as duas doses da vacina da Covid-19 Crédito: Raylanderson Frota/iShoot/Folhapress

"Precisamos da atenção da população capixaba para um cenário de risco. As pessoas não devem subestimar, porque o cenário de três semanas atrás já é outro neste momento. A variante Ômicron assumiu uma velocidade de transmissão que a Delta não conseguiu atingir ao longo de 5 meses", alertou Nésio.