Vídeo: festa clandestina tem aglomeração e anúncio de maconha liberada em Vitória

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma festa clandestina de Natal realizada no meio de uma rua no Morro São Benedito, em Vitória (veja acima). O baile começou na noite desta sexta-feira (24) e durou até a manhã deste sábado (25). No convite para o evento irregular ainda havia um anúncio inusitado: maconha liberada.
Vale ressaltar que as festas e os shows na Capital precisam seguir medidas de distanciamento social, ter álcool em gel para o público e cobrar comprovante de vacinação contra a Covid-19, o chamado "passaporte da vacina". Nas imagens do baile é possível ver uma grande aglomeração de pessoas sem máscara.
Em nota, a Polícia Militar disse que não localizou qualquer ocorrência do tipo no plantão vigente e explicou que "em situações como esta, a corporação atua em parceria com outros órgãos, como prefeituras, que possuem atribuição para fiscalizar eventos irregulares" na cidade.
A corporação também informou que atua com apoio da Polícia Civil, no mapeamento e inteligência para tentar identificar e coibir a realização de festas clandestinas.
"A partir do momento que não há possibilidade de identificação prévia do local, a PM age, após avaliação minuciosa dos riscos, para dispersar os participantes desse tipo de evento, em que geralmente os militares são recebidos com hostilidade pelos frequentadores e reagem, utilizando uso proporcional da força previsto em lei", diz parte da nota da PM.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Vitória, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.
OUTRA FESTA NO ANO PASSADO
No dia 26 de dezembro do ano passado, uma festa clandestina também reuniu inúmeras pessoas no Morro São Benedito. A rua estava lotada e teve música alta durante a madrugada. No meio da multidão, muita gente foi filmada com armas. O cartaz daquele baile também citava que havia maconha liberada.
Com informações do G1 ES e da TV Gazeta