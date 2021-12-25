Vídeo: festa clandestina tem aglomeração e anúncio de maconha liberada em Vitória

Your browser does not support the video tag.

"A partir do momento que não há possibilidade de identificação prévia do local, a PM age, após avaliação minuciosa dos riscos, para dispersar os participantes desse tipo de evento, em que geralmente os militares são recebidos com hostilidade pelos frequentadores e reagem, utilizando uso proporcional da força previsto em lei", diz parte da nota da PM.