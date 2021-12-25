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Vídeo: festa clandestina tem aglomeração e anúncio de maconha liberada em Vitória

Evento foi realizado no Morro São Benedito, na Capital, entre sexta-feira (24) e sábado (25); episódio semelhante aconteceu no ano passado na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2021 às 12:53

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 12:53

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma festa clandestina de Natal realizada no meio de uma rua no Morro São Benedito, em Vitória (veja acima). O baile começou na noite desta sexta-feira (24) e durou até a manhã deste sábado (25). No convite para o evento irregular ainda havia um anúncio inusitado: maconha liberada.
Vale ressaltar que as festas e os shows na Capital precisam seguir medidas de distanciamento social, ter álcool em gel para o público e cobrar comprovante de vacinação contra a Covid-19, o chamado "passaporte da vacina". Nas imagens do baile é possível ver uma grande aglomeração de pessoas sem máscara.
Cartaz da festa clandestina em Vitória, anuncia
Cartaz da festa clandestina em Vitória anuncia maconha liberada Crédito: Reprodução
Em nota, a Polícia Militar disse que não localizou qualquer ocorrência do tipo no plantão vigente e explicou que "em situações como esta, a corporação atua em parceria com outros órgãos, como prefeituras, que possuem atribuição para fiscalizar eventos irregulares" na cidade. 
A corporação também informou que atua com apoio da Polícia Civil, no mapeamento e inteligência para tentar identificar e coibir a realização de festas clandestinas. 
"A partir do momento que não há possibilidade de identificação prévia do local, a PM age, após avaliação minuciosa dos riscos, para dispersar os participantes desse tipo de evento, em que geralmente os militares são recebidos com hostilidade pelos frequentadores e reagem, utilizando uso proporcional da força previsto em lei", diz parte da nota da PM.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Vitória, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

OUTRA FESTA NO ANO PASSADO

No dia 26 de dezembro do ano passado, uma festa clandestina também reuniu inúmeras pessoas no Morro São Benedito. A rua estava lotada e teve música alta durante a madrugada. No meio da multidão, muita gente foi filmada com armas. O cartaz daquele baile também citava que havia maconha liberada.
Com informações do G1 ES e da TV Gazeta

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