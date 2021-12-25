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Briga de vizinhos termina com homem esfaqueado na Serra

Segundo apurou a TV Gazeta, a confusão começou durante uma briga de vizinhos na Rua Santo Antônio, no bairro das Laranjeiras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2021 às 10:51

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 10:51

Um homem de 32 anos foi esfaqueado na cabeça, no rosto, nos ombros e no braço na madrugada deste sábado (25). Segundo apurou a TV Gazeta, a confusão começou durante uma briga de vizinhos na Rua Santo Antônio, no bairro das Laranjeiras, na Serra.
Os moradores não quiseram gravar entrevista e também não souberam explicar como tudo aconteceu. O homem esfaqueado foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Castelândia, em Jacaraípe.
O caso, registrado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, não foi o único crime com faca de sexta para sábado.
Duas pessoas também foram esfaqueadas em Cariacica. Os crimes aconteceram atrás do Terminal de Campo Grande e no bairro Piranema. No bairro Piranema, de acordo com a polícia, a vítima foi um jovem de 15 anos. Ele levou uma facada no pescoço. 
Com informações da TV Gazeta

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