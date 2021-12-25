Briga de vizinhos termina com homem esfaqueado na Serra

TV Gazeta, a confusão começou durante uma briga de vizinhos na Rua Santo Antônio, no bairro das Laranjeiras, na Um homem de 32 anos foi esfaqueado na cabeça, no rosto, nos ombros e no braço na madrugada deste sábado (25). Segundo apurou a, a confusão começou durante uma briga de vizinhos na Rua Santo Antônio, no bairro das Laranjeiras, na Serra

Os moradores não quiseram gravar entrevista e também não souberam explicar como tudo aconteceu. O homem esfaqueado foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Castelândia, em Jacaraípe.

O caso, registrado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, não foi o único crime com faca de sexta para sábado.

Duas pessoas também foram esfaqueadas em Cariacica. Os crimes aconteceram atrás do Terminal de Campo Grande e no bairro Piranema. No bairro Piranema, de acordo com a polícia, a vítima foi um jovem de 15 anos. Ele levou uma facada no pescoço.