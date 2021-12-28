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Calculadora da vacina: saiba quando tomar dose de reforço contra a Covid

Ferramenta feita por A Gazeta mostra o prazo indicado para que a população possa tomar a terceira ou mesmo a quarta dose do imunizante que protege contra o novo coronavírus

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 02:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2021 às 02:00
A imunização contra a Covid-19 deve entrar para o calendário de vacinação e fazer parte da rotina ainda por muitos anos. A princípio, a ideia era que todo mundo tomasse duas doses, mas com a chegada de novas variantes, como a Delta e a Ômicron, uma terceira aplicação e mesmo uma quarta passaram a ser necessárias.
Quando tomar a dose de reforço contra a Covid-19? Essa dúvida tem sido muito comum, principalmente porque as regras sobre a vacinação estão dinâmicas, ou seja, mudam a cada descoberta de novas cepas. Para lhe ajudar a descobrir a data ideal para receber a nova dose, A Gazeta criou a calculadora da vacina. Confira, no vídeo, como usar a ferramenta. 

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