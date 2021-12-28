Calculadora da vacina: saiba quando tomar dose de reforço contra a Covid

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Quando tomar a dose de reforço contra a Covid-19? Essa dúvida tem sido muito comum, principalmente porque as regras sobre a vacinação estão dinâmicas, ou seja, mudam a cada descoberta de novas cepas. Para lhe ajudar a descobrir a data ideal para receber a nova dose, A Gazeta criou a calculadora da vacina. Confira, no vídeo, como usar a ferramenta.