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"Tudo 2"

No dia 22/02/2022, família tem gêmeos pela 2ª vez na Serra

Nesta terça (22), a última data com dois números palíndromos do século, Nathan e Natasha nasceram; veja esta história recheada de coincidências em dose dupla

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 12:36

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

23 fev 2022 às 12:36
Serra
Os gêmeos Nathan e Natasha nasceram nesta terça, dia 22/02/2022, a última data palindrômica deste século Crédito: Arquivo pessoal
No dia 22/02/2022, um nascimento de dois irmãos gêmeos e pela segunda vez na mesma família. É mera coincidência, mas foi justamente isso o que aconteceu com a família da estudante de Geografia Laysa Gracielly, de 22 anos, na SerraNa última data palindrômica deste século, os irmãos Nathan e Natasha vieram ao mundo pouco depois das 10h30 no Hospital Materno Infantil, inaugurado recentemente na cidade.
E aos que acham que o parto duplo foi programado para a data inusitada, a resposta é não. O parto casou com o dia e foi normal, como explicado pela universitária à reportagem de A Gazeta.
Serra
Orgulho, o papai Jardsson Santana segura os gêmeos que nasceram no hospital da Serra Crédito: Arquivo pessoal
"Não teve nada de marcado previamente. A Ana Cléria (madrastra de Laysa ) entrou em trabalho de parto pela manhã, logo ela foi levada para o hospital e, perto das 10h30, meus irmãos nasceram. Ali mesmo no centro cirúrgico a equipe do hospital já começou a brincar com a coincidência, até porque parto de gêmeos não costuma ser com nove meses de gestação. Aqui na família é 'tudo 2', não tem jeito", brincou.

"RAIO DUPLO

Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas no caso da família Sabadini Santana, "aconteceu". Além dos novos integrantes, outros 2 (sempre esse número!) do total atualizado de oito irmãos - quatro meninas e quatro meninos - também são gêmeos.
"O mais engraçado disso tudo é que não foi a primeira vez que nascem gêmeos. Antes do Nathan e da Natasha, vieram o Luan e o Lorenzo, que já estão com 12 anos. Só que eles não nasceram em data palindrômica, não", contou, aos risos, a primogênita da família.
Serra
A família de Laysa, à frente, já conta com os gêmeos Luan e Lorenzo Crédito: Arquivo pessoal
E já que esta reportagem é recheada de coincidências, aqui vai mais uma. Se tudo der certo, os bebês devem ir para casa já nesta quinta-feira (24), DOIS dias depois de nascerem, vejam só.
Segundo Laysa, os irmãos gêmeos nasceram saudáveis, pesando entre 2,5 e 3 kg, e agora os papais Jardsson Santana, de 42 anos, e a Ana Cléria Sabadini, de 31, contam as horas para levarem os novos integrantes da família para a casa.
No dia 22-02-2022, família tem gêmeos pela segunda vez na Serra

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