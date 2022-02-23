No dia 22/02/2022, família tem gêmeos pela 2ª vez na Serra

No dia 22/02/2022, um nascimento de dois irmãos gêmeos e pela segunda vez na mesma família. É mera coincidência, mas foi justamente isso o que aconteceu com a família da estudante de Geografia Laysa Gracielly, de 22 anos, na Serra. Na última data palindrômica deste século, os irmãos Nathan e Natasha vieram ao mundo pouco depois das 10h30 no Hospital Materno Infantil, inaugurado recentemente na cidade.
E aos que acham que o parto duplo foi programado para a data inusitada, a resposta é não. O parto casou com o dia e foi normal, como explicado pela universitária à reportagem de A Gazeta.
"Não teve nada de marcado previamente. A Ana Cléria (madrastra de Laysa ) entrou em trabalho de parto pela manhã, logo ela foi levada para o hospital e, perto das 10h30, meus irmãos nasceram. Ali mesmo no centro cirúrgico a equipe do hospital já começou a brincar com a coincidência, até porque parto de gêmeos não costuma ser com nove meses de gestação. Aqui na família é 'tudo 2', não tem jeito", brincou.
"RAIO DUPLO
Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas no caso da família Sabadini Santana, "aconteceu". Além dos novos integrantes, outros 2 (sempre esse número!) do total atualizado de oito irmãos - quatro meninas e quatro meninos - também são gêmeos.
"O mais engraçado disso tudo é que não foi a primeira vez que nascem gêmeos. Antes do Nathan e da Natasha, vieram o Luan e o Lorenzo, que já estão com 12 anos. Só que eles não nasceram em data palindrômica, não", contou, aos risos, a primogênita da família.
E já que esta reportagem é recheada de coincidências, aqui vai mais uma. Se tudo der certo, os bebês devem ir para casa já nesta quinta-feira (24), DOIS dias depois de nascerem, vejam só.
Segundo Laysa, os irmãos gêmeos nasceram saudáveis, pesando entre 2,5 e 3 kg, e agora os papais Jardsson Santana, de 42 anos, e a Ana Cléria Sabadini, de 31, contam as horas para levarem os novos integrantes da família para a casa.
No dia 22-02-2022, família tem gêmeos pela segunda vez na Serra