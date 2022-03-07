Vídeo: torcedores de organizadas de Flamengo e Vasco brigam na Serra

Ao menos duas pessoas foram agredidas na confusão entre torcedores de organizadas de Flamengo e Vasco, na Serra Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em vídeos que circularam pelas redes sociais é possível ver muita confusão, pessoas sendo chutadas, socadas e agredidas até com pauladas. Agressores e vítimas usavam uniformes das respectivas organizadas envolvidas na briga. Em um dos vídeos, um homem aparece sentado no asfalto, bastante ferido na cabeça e com sangramento, além de escoriações pelo corpo.

Já um segundo homem, este vestindo apenas uma cueca e já sem os calçados, leva uma paulada na cabeça enquanto tenta se levantar. Com a pancada, ele cai com o rosto no chão.

Em outra gravação, uma camisa da "Galoucura", organizada do Atlético-MG, aparece sendo queimada - algumas torcidas de Vasco e do time mineiro são parceiras.

PROVOCAÇÃO

Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que a confusão começou antes mesmo da partida. Torcedores do Flamengo estavam em um bar onde faziam o "aquecimento" e assistiriam a partida, quando vascaínos chegaram e começaram a provocar os arquirrivais.

Na sequência, a confusão é iniciada e as cenas de violência se repetem em profusão, com direito a correria, ameaças, agressões e até rojões lançados na direção rival, aterrorizando moradores que presenciaram as cenas.

O QUE DIZ A PM

A PM informou que, na tarde deste domingo (6), o Ciodes recebeu a informação de uma briga generalizada no Bairro de Fátima, Serra. Militares foram ao local, porém os envolvidos já tinham fugido. Algumas pessoas foram abordadas, mas nada de ilícito foi encontrado. Equipes permaneceram no local em preventivo.

Procurada, a Polícia Civil informou que não localizou ocorrência com essas características na Delegacia Regional de Serra. Também procurada pela reportagem, a Prefeitura da Serra disse que a Guarda Municipal da Serra não atuou nesta ocorrência.

HOMEM BALEADO EM VITÓRIA

Ferido, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo Hospital São Lucas.