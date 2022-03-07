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Cenas de violência

Vídeo: torcedores de organizadas de Flamengo e Vasco brigam na Serra

Imagens que circulam em grupos e na internet mostram muita briga, pessoas agredidas com pauladas na cabeça, fogo em camisa de rivais, correria e muita confusão. Conflito ocorreu neste domingo (6), momentos antes do clássico
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

07 mar 2022 às 10:34

Publicado em 07 de Março de 2022 às 10:34

Ao menos duas pessoas foram agredidas na confusão entre torcedores de organizadas de Flamengo e Vasco, na Serra
Ao menos duas pessoas foram agredidas na confusão entre torcedores de organizadas de Flamengo e Vasco, na Serra Crédito: Reprodução/Redes Sociais
No clássico deste domingo (6), o Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1, válido pela Taça Guanabara - o 1º turno do Campeonato Carioca. E bem longe do Nilton Santos, no Rio de Janeiro, torcedores integrantes de torcidas organizadas dos dois times entraram em luta por ruas do Bairro de Fátima, na Serra.
Em vídeos que circularam pelas redes sociais é possível ver muita confusão, pessoas sendo chutadas, socadas e agredidas até com pauladas. Agressores e vítimas usavam uniformes das respectivas organizadas envolvidas na briga. Em um dos vídeos, um homem aparece sentado no asfalto, bastante ferido na cabeça e com sangramento, além de escoriações pelo corpo.
Já um segundo homem, este vestindo apenas uma cueca e já sem os calçados, leva uma paulada na cabeça enquanto tenta se levantar. Com a pancada, ele cai com o rosto no chão.
Em outra gravação, uma camisa da "Galoucura", organizada do Atlético-MG, aparece sendo queimada - algumas torcidas de Vasco e do time mineiro são parceiras.

PROVOCAÇÃO

Testemunhas relataram à reportagem da TV Gazeta que a confusão começou antes mesmo da partida. Torcedores do Flamengo estavam em um bar onde faziam o "aquecimento" e assistiriam a partida, quando vascaínos chegaram e começaram a provocar os arquirrivais.
Na sequência, a confusão é iniciada e as cenas de violência se repetem em profusão, com direito a correria, ameaças, agressões e até rojões lançados na direção rival, aterrorizando moradores que presenciaram as cenas.

O QUE DIZ A PM

A PM informou que, na tarde deste domingo (6), o Ciodes recebeu a informação de uma briga generalizada no Bairro de Fátima, Serra. Militares foram ao local, porém os envolvidos já tinham fugido. Algumas pessoas foram abordadas, mas nada de ilícito foi encontrado. Equipes permaneceram no local em preventivo. 
Procurada, a Polícia Civil informou que não localizou ocorrência com essas características na Delegacia Regional de Serra. Também procurada pela reportagem, a Prefeitura da Serra  disse que a Guarda Municipal da Serra não atuou nesta ocorrência.

HOMEM BALEADO EM VITÓRIA

Um pouco mais tarde, mas em Vitória, um homem foi baleado na perna enquanto assistia ao duelo, em um bar na Rua Sete, no Centro da Capital capixaba. O local estava cheio quando dois homens chegaram já atirando. Ao menos cinco disparos foram efetuados, sendo que um deles atingiu a vítima na perna.
Ferido, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo Hospital São Lucas. 
A reportagem de A Gazeta procurou pelas assessorias das polícias Militar e Civil, porém ainda não houve retorno em relação à briga entre as torcidas e também sobre os envolvidos. A Guarda Municipal da serra informou, em nota, que não atuou na ocorrência.

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