Clássico entre Flamengo e Vasco foi mais um jogo com arbitragem ruim

Jogadores do Vasco ficaram revoltados após o apito final do árbitro Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF

No clássico carioca, na vitória de 2 a 1 do Flamengo sobre o Vasco, tivemos a repetição do que estamos vendo a cada rodada: muitas reclamações contra a arbitragem e, além disso, um erro do árbitro Rafael Martins de Sá, ao deixar de marcar um pênalti a favor do Vasco, quando o jogador rubro-negro João Gomes tirou a bola com o braço em um lançamento pelo alto do meia Nenê na área do Flamengo. E para piorar, esse fato aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo.

Após a partida circulou uma imagem gerada pelo TV Flamengo onde a bola bate somente no rosto do jogador. Em um jogo que a arbitragem contava com o auxílio do VAR, as imagens deveriam ter sido consultadas pelo árbitro, o que não acorreu.

VIOLÊNCIA NO FUTEBOL ESTÁ EM UM NÍVEL ASSUSTADOR

Na semana passada, falamos aqui que a guerra na Ucrânia parecia estar influenciando os torcedores em cenas de violência dentro e fora de campo. Agressões aos jogadores do Paraná, Grêmio e Bahia. Infelizmente, a escalada de violência só aumentou no meio dessa semana. Um torcedor do Ferroviário-CE invadiu o campo e agrediu o árbitro após a derrota do time para o Nova Venécia pela Copa do Brasil.

No Campeonato Paulista um gandula atirou a bola no árbitro após ser expulso de campo, e em Belo Horizonte, antes do clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro, ocorreu uma briga generalizada dos torcedores das duas equipes. Eles se enfrentaram nas ruas da cidade com paus, fogos e até tiros que acabaram matando um torcedor.

O limite da violência foi extrapolado no Campeonato Mexicano, na partida disputada entre Queretaro e Atlas. Centenas de torcedores das duas equipes invadiram o campo após o jogo e protagonizaram cenas de barbárie. Autoridades falam em mortes na verdadeira guerra campal.