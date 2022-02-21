Anderson Daronco cometeu dois erros graves na final da Supercopa

Nathan Silva usou a mão para segurar a bola e impedir arrancada de Bruno Henrique Crédito: Reprodução/TV Globo

Um grande jogo na abertura da temporada nacional do futebol brasileiro entre Atlético-MG e Flamengo pela Supercopa, decidido em uma disputa de pênaltis emocionante após o empate em 2 a 2 nos 90 minutos.

O jogo que deu o título merecido ao Galo foi apitado pelo experiente árbitro gaúcho Anderson Daronco, com dois erros graves. No primeiro tempo ele deixou de marcar um toque de mão providencial do defensor Nathan Silva do Atlético-MG, que cortou um contra-ataque do Flamengo em um lance que no mínimo seria para cartão amarelo. No segundo tempo, aplicou apenas cartão amarelo para João Gomes, que entrou com o pé por cima e atingiu o Vargas de forma violenta, em um lance que merecia cartão vermelho.

Nas cobranças de pênaltis houve um fato raro no futebol quando o jogador Hulk cobrou duas vezes pelo Galo. Esse fato só pode ocorrer quando todos os jogadores, inclusive os goleiros, cobram pênalti e a disputa continua empatada. Vitinho do Flamengo, que também cobrou duas vezes pelo Rubro-Negro, acabou perdendo na sua segunda cobrança.

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