Controle emocional nos momentos de pressão é essencial para times de futebol

Uma quantidade significativa de cartões poderia ser evitada se atletas estivessem com a "cabeça no lugar" Crédito: Freepik

A queda de produção ou a baixa efetividade de um time acostumado com as vitórias pode levar ao nervosismo quando as coisas não dão muito certo dentro de campo. Um levantamento feito com a equipe do Flamengo, por exemplo, aponta para um número excessivo de cartões, principalmente nos clássicos, em que as rivalidades carregam muito o nervosismo dos jogadores.

Na partida no Nilton Santos contra o Fluminense no domingo (06), a maioria dos cartões aplicados foi por atitude antidesportiva. Diego, Hugo Souza e Gustavo Henrique amarelados em discussões. Vitinho foi expulso por agressão. Já Andreas Pereira, Marinho e Leo Pereira foram amarelados por faltas, todas para matar o contra-ataque adversário.

O controle emocional nos momentos de pressão e adversidade aliado a um acompanhamento do número de cartões por jogo pode ajudar muito uma equipe a evitar punições desnecessárias e a manter o desempenho técnico. Aliás, o jogador brasileiro, de forma geral, não reage bem às pressões e provocações dentro de campo.

A necessidade de um trabalho profissional nessa área é urgente para se garantir o que se chama de compliance, ou seja, o cumprimento das regras e normas para minimizar prejuízos à toda equipe dentro de uma competição e manter uma imagem positiva da marca do clube e de seus jogadores.

MUNDIAL

Uma excelente arbitragem da equipe de árbitros da Austrália na final do Mundial entre Chelsea e Palmeiras. Dois pênaltis muito bem marcados, com auxílio do VAR, e uma expulsão correta do defensor Luan do Palmeiras. O mais importante foi a rapidez com que as decisões foram tomadas. Enquanto no Brasil a demora é de quatro a cinco minutos em uma consulta ao VAR, o árbitro australiano precisou de quarenta segundos para definir as decisões, ou seja, menos interferência e máxima eficiência. Essa é a grande sacada que os árbitros brasileiros ainda não aprenderam.

TECNOLOGIA