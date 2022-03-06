Flamengo vai mal, mas vence o Vasco com golaço de Arrascaeta no fim

Depois de 11 meses, Flamengo e Vasco voltaram a se enfrentar. O palco foi o Nilton Santos, pela 10ª rodada da Taça Guanabara, neste domingo, e o Rubro-Negro saiu vitorioso por 2 a 1, com gols de Filipe Luís e Arrascaeta, sendo que o uruguaio decidiu a partida com um chutaço nos minutos finais. Gabriel Pec marcou para o Cruz-Maltino, que peleou dentro de suas limitações, mas não evitou o revés num duelo em que ambos já estavam matematicamente classificados e "simularam" a provável semifinal.
GOL CEDO E ADMINISTRAÇÃO (PREGUIÇOSA)
O Vasco preparou um ferrolho, ciente de suas limitações, com a missão de segurar o ímpeto do Flamengo nos minutos iniciais. Raniel, inclusive, começou no banco para o time de Zé Ricardo reforçar as linhas de marcação. Não deu certo, já que escanteios bobos foram cedidos, em batidas de cabeça atrás, até que Arão cruzou uma bola para Filipe Luís, dentro da pequena área, abrir o marcador logo aos dez minutos.
"Vamos virar, Vasco". A minoria nas arquibancadas, mas barulhenta, passou a cantar pela reação. O Flamengo seguiu o seu modelo de jogo a fim de rodar a bola no campo de ataques, com todos, e encurralar os rivais, que pouco incomodavam. A melhor e esporádica chance do Cruz-Maltino na etapa inicial foi via escanteio. Zé Gabriel cabeceou para Hugo realizar uma belíssima defesa.
E nada de mais emocionante rolou até o intervalo. Primeiro tempo frustrante (e até preguiçoso por parte dos favoritos).
REAÇÃO COM UM GOLAÇO!
O Vasco sentiu o Flamengo arrefecer no fim da primeira etapa e apertou o passo para a reação no segundo tempo. Os times vieram sem mudanças, o que a torcida rubro-negra ficou na bronca. Gomes vinha sendo pedido, e Andreas, nitidamente sem condições psicológicas para atuar, perdeu a bola no meio, David Luiz não encurtou, e Pec arrancou sem ser parado para acertar um balaço (e de direita). O lance foi o suficiente para Pereira sair muito vaiado de campo.
CRAQUE DECIDIU PARA O FLA (DE NOVO)
A reta final do jogo foi sofrível tecnicamente. Um deserto de ideias, sobretudo para um bagunçado Flamengo, que terminou o jogo com seis homens no ataque. A área preenchida forçou o Vasco a se encolher, e Arrascaeta decidiu o jogo, craque que é, com um tirambaço de fora da área. Diferença feita com o brilho do jogador mais diferente do Fla, que salvou o time pela segunda rodada consecutiva.
POLÊMICA
Um lance de grande discussão marcou o minuto final da partida no Nilton Santos. Em bola alçada na área, os vascaínos reclamaram de um toque na mão de João Gomes. O árbitro de vídeo não chegou a chamar para uma análise, mas o Vasco saiu na bronca.
FICHA TÉCNICAFlamengo x Vasco - 10ª rodada do CariocaData e horário: 06/03/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rafael Martins de SáAssistentes: Luiz Claudio Regazone e Wallace Barros SantosVAR: Pathrice Wallace CorreaPúblico/renda: 19.340 pagantes / 20.186 presentes / R$ 691.103,00Gramado: bomCartões amarelos: Andreas Pereira, Willian Arão (FLA) / Juninho, Anderson Conceição, Quintero (VAS)Cartões vermelhos: -
GOLS: Filipe Luís, 10'/1ºT (1-0); Gabriel Pec, 7'/2ºT (1-1); Arrascaeta, 44'/2ºT (2-1)
FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)Hugo; Fabrício Bruno (Marinho, 37'/2ºT), David Luiz e Filipe Luís; Matheuzinho (Rodinei, 21'/2ºT), Willian Arão (Pedro, 21'/2ºT), Andreas Pereira (Gomes, 12'/2º) e Everton Ribeiro (Vitinho, 12'/2ºT); Bruno Henrique e Arrascaeta; Gabigol.
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Léo Matos, Juan Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel (Andrey, 29'/2ºT), Juninho, Gabriel Pec (Jhon Sánchez, 29'/2ºT) e Nenê; Riquelme (Figueiredo, 22'/2ºT) e Getúlio (Raniel, 16'/2ºT).