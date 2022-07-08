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Tragédia

Criança morre após se afogar em caixa-d’água em Presidente Kennedy

Menino foi identificado como Riquelme Cabral, de um ano e nove meses de idade; Guarda Municipal disse que ele se afogou na caixa que fica no quintal de casa
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

08 jul 2022 às 19:15

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 19:15

Um menino de apenas um ano e nove meses, identificado como Riquelme Cabral, morreu nesta sexta-feira (8), após se afogar em uma caixa-d’água no quintal da casa em que morava. A residência fica na comunidade de Jaqueira, no município de Presidente Kennedy, no Sul do Estado.
Segundo a Guarda Municipal, a família chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o menino foi atendido no local pelo médico do posto de saúde da comunidade. Depois, foi transferido para o Pronto Atendimento (PA), na sede do munícipio, onde teve a morte confirmada.
Criança morre após se afogar em caixa d’água em Presidente Kennedy
O menino Riquelme Cabral, de um ano e nove meses Crédito: Redes sociais
Em contato com a produção da TV Gazeta Sul, o avô dele, Joel da Silva Santos, disse que o velório e o sepultamento do neto vão ocorrer na manhã deste sábado (9). Apesar de questionado, ele não soube dizer exatamente como o afogamento aconteceu, pois não estava no local.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o corpo do menino foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado aos familiares. “O caso seguirá sob investigação”, completou, em nota.

O QUE DIZ A PREFEITURA

De acordo com a Prefeitura de Presidente Kennedy, uma vizinha acionou o posto de saúde da comunidade de Jaqueira. A enfermeira e o médico da unidade foram ao local e prestaram os primeiros socorros. Durante 20 minutos, eles teriam tentado reanimar a criança.
O município explicou que, em seguida, chegaram à casa do menino as ambulâncias do PA e do Samu. Eles também prestaram socorro, mas não conseguiram reanimar o menino.
Ainda de acordo com a prefeitura, a vítima foi encaminhada ao  pronto-atendimento, pois já tinha dado entrada no sistema municipal de saúde. A administração confirmou que a causa da morte foi afogamento, mas não tem detalhes de como o acidente aconteceu.

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