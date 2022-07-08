Criança morre após se afogar em caixa-d’água em Presidente Kennedy

Um menino de apenas um ano e nove meses, identificado como Riquelme Cabral, morreu nesta sexta-feira (8), após se afogar em uma caixa-d’água no quintal da casa em que morava. A residência fica na comunidade de Jaqueira, no município de Presidente Kennedy , no Sul do Estado

Segundo a Guarda Municipal, a família chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) , e o menino foi atendido no local pelo médico do posto de saúde da comunidade. Depois, foi transferido para o Pronto Atendimento (PA), na sede do munícipio, onde teve a morte confirmada.

O menino Riquelme Cabral, de um ano e nove meses Crédito: Redes sociais

Em contato com a produção da TV Gazeta Sul, o avô dele, Joel da Silva Santos, disse que o velório e o sepultamento do neto vão ocorrer na manhã deste sábado (9). Apesar de questionado, ele não soube dizer exatamente como o afogamento aconteceu, pois não estava no local.

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Civil informou que o corpo do menino foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado aos familiares. “O caso seguirá sob investigação”, completou, em nota.

O QUE DIZ A PREFEITURA

De acordo com a Prefeitura de Presidente Kennedy , uma vizinha acionou o posto de saúde da comunidade de Jaqueira. A enfermeira e o médico da unidade foram ao local e prestaram os primeiros socorros. Durante 20 minutos, eles teriam tentado reanimar a criança.

O município explicou que, em seguida, chegaram à casa do menino as ambulâncias do PA e do Samu. Eles também prestaram socorro, mas não conseguiram reanimar o menino.