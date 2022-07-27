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Prejuízo

Criminosos furtam placas de carros estacionados em rua de Vila Velha

Crime foi descoberto por moradores na manhã desta quarta-feira (27). Polícia Civil informou que investiga o caso e disse que nenhum suspeito foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2022 às 16:44

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 16:44

Criminosos furtam placas de carros em Vila Velha
Carros estacionados em rua de Vila Velha têm placas furtadas por criminosos Crédito: Oliveira Alves
Pelo menos cinco carros que estavam estacionados na Avenida Francelina Carneiro Setúbal, em ItapuãVila Velha, tiveram as placas furtadas. O crime foi descoberto por moradores na manhã desta quarta-feira (27).
Segundo a Polícia Militar, moradores contaram que os veículos amanheceram sem as placas e que provavelmente teriam sido furtadas por moradores de rua que ficam na região.
Moradores disseram que os ladrões costumam dar preferência a placas do modelo antigo, que não tem lacre, e que essa não foi a primeira vez que esse tipo de crime foi registrado na região.
Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.

COMO AGIR

Departamento Estadual de Trânsito do ES (Detran|ES) informou que os serviços de conversão ou substituição da placa tanto para os casos de perda ou furto/roubo quanto dano podem ser realizados de forma on-line ou agendados em uma unidade do Detran|ES ou no site, para o atendimento presencial.
Nos casos de perda, furto/roubo ou dano na placa, os proprietários devem fazer a vistoria prévia em uma empresa credenciada de vistoria listada em www.detran.es.gov.br/empresas-de-vistoria-veicular.
Os valores máximos a serem cobrados pela vistoria veicular são: R$ 117,01 para veículos de pequeno porte (motos e assemelhados); R$ 141,22 para veículos de médio porte (carros, num geral); e R$ 165,43 para veículos de grande porte (caminhões e ônibus, num geral).
*Com informações do G1ES

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