Criminosos furtam placas de carros estacionados em rua de Vila Velha

Pelo menos cinco carros que estavam estacionados na Avenida Francelina Carneiro Setúbal, em Itapuã, Vila Velha, tiveram as placas furtadas. O crime foi descoberto por moradores na manhã desta quarta-feira (27).
Segundo a Polícia Militar, moradores contaram que os veículos amanheceram sem as placas e que provavelmente teriam sido furtadas por moradores de rua que ficam na região.
Moradores disseram que os ladrões costumam dar preferência a placas do modelo antigo, que não tem lacre, e que essa não foi a primeira vez que esse tipo de crime foi registrado na região.
A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.
COMO AGIR
O Departamento Estadual de Trânsito do ES (Detran|ES) informou que os serviços de conversão ou substituição da placa tanto para os casos de perda ou furto/roubo quanto dano podem ser realizados de forma on-line ou agendados em uma unidade do Detran|ES ou no site, para o atendimento presencial.
Nos casos de perda, furto/roubo ou dano na placa, os proprietários devem fazer a vistoria prévia em uma empresa credenciada de vistoria listada em www.detran.es.gov.br/empresas-de-vistoria-veicular.
Os valores máximos a serem cobrados pela vistoria veicular são: R$ 117,01 para veículos de pequeno porte (motos e assemelhados); R$ 141,22 para veículos de médio porte (carros, num geral); e R$ 165,43 para veículos de grande porte (caminhões e ônibus, num geral).
*Com informações do G1ES