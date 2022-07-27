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Vídeo mostra explosão de carro durante abastecimento em posto no RJ

Câmeras de segurança registraram imagens impressionantes do momento da explosão. O motorista morreu e uma mulher ficou ferida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2022 às 12:25

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 12:25

Um carro explodiu nesta terça-feira (26) enquanto era abastecido com Gás Natural Veicular (GNV) em um posto de combustíveis na Zona Norte do Rio de Janeiro. Duas pessoas foram atingidas. Segundo informações do G1 RJ, Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, chegou a ser internado em um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta quarta-feira (27). Ele era o motorista do veículo.
Câmeras de segurança registraram o momento da explosão. As duas vítimas estavam fora do carro. O motorista checava algo no porta-malas e foi arremessado com o impacto. A segunda pessoa ferida foi uma mulher que passava pelo local. Nas imagens, após o acidente, ela sai caminhando com as mãos no rosto em meio aos destroços. Ela recebeu atendimento médico e já teve alta.
O carro ficou completamente destruído. A estrutura do posto também foi impactada, mas nenhum frentista foi atingido. 

Carro explode durante abastecimento com GNV no RJ

Segundo a Polícia Civil, um procedimento investigativo foi aberto. Peritos estiveram no local e testemunhas  foram ouvidas. As imagens gravadas pela câmera de segurança também serão analisadas. Entre outros pontos, será investigado qual era o estado de conservação do cilindro de gás do veículo.
(Com informações da Agência Brasil e G1 RJ)

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