Vídeo mostra explosão de carro durante abastecimento em posto no RJ

Câmeras de segurança registraram o momento da explosão. As duas vítimas estavam fora do carro. O motorista checava algo no porta-malas e foi arremessado com o impacto. A segunda pessoa ferida foi uma mulher que passava pelo local. Nas imagens, após o acidente, ela sai caminhando com as mãos no rosto em meio aos destroços. Ela recebeu atendimento médico e já teve alta.