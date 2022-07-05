Vazamento de gás causou explosão e desabamento de prédio em Vila Velha

Bombeiros trabalham no resgate dos sobreviventes do desabamento em Cristóvão Colombo Crédito: Vitor Jubini

Um vazamento de gás somado a aparelhos eletrônicos mal conectados à energia elétrica causaram a explosão e o desabamento de um prédio no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha , na manhã do dia 21 de abril deste ano, matando três pessoas. O laudo feito pelo Departamento de Investigação, Pesquisa e Prevenção de Incêndios (DepIPPI), do Corpo de Bombeiros, foi divulgado nesta terça-feira (5) e confirmou a causa da tragédia.

Segundo a corporação, uma botija de gás na casa de Eduardo Cardoso - uma das vítimas - tinha um vazamento na conexão, o que gerou a explosão. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, na casa de Eduardo havia equipamentos que estavam mal conectados aos circuitos elétricos da residência, além de outros materiais inflamáveis que podem ter gerado a ignição.

Isso, somado ao vazamento da botija de gás - que foi encontrada nos destroços com o regulador quebrado - causou a explosão que culminou no desabamento do edifício.

Segundo o capitão Loreto, do Corpo de Bombeiros, foram encontradas duas botijas de gás no local do desabamento, sendo uma vazia (que foi a que causou a explosão) e uma ainda cheia, que não teve relação com o acidente. Ele pontuou que o vazamento de gás começou no primeiro pavimento.

"As fontes encontradas foram isqueiro, tomada, interruptor, equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos e um maçarico portátil. Um desses objetos causou a explosão, mas não foi possível definir qual", disse.

Marcações em vermelho indicam os locais onde as vítimas foram encontradas sobre os escombros Crédito: Divulgação/Bombeiros

O capitão Loreto ressaltou que a estrutura do prédio apresentava problemas, o que potencializou os efeitos da explosão. Ele apontou, ainda, que a baixa ventilação no edifício fez com que o gás vazado ficasse retido.

"Uma possível perda de força estrutural causada por infiltração, baixa ventilação, porque era um ambiente pouco ventilado, baixo volume do ambiente. O escoamento (do gás) era difícil, com poucas aberturas, vai acumulando. A gente não encontrou regularização de projeto falando quanto peso a estrutura aguentava", completou.

Reconstituição do prédio que desabou em Vila Velha

Loreto afirmou também que, como o apartamento era muito pequeno, somado à baixa ventilação, os efeitos da explosão foram mais devastadores. Ele disse que, caso a explosão tivesse acontecido em um ambiente maior, a energia causada poderia ter se dissipado e não teria destruído a estrutura do prédio.

"Se fosse uma explosão em um ambiente mais amplo, haveria uma dissipação de energia. Quando há a explosão em um ambiente menor, a energia atinge as estruturas", reforçou.

LAUDO NEGA DETONAÇÃO

O capitão Loreto também negou, veementemente, a possibilidade de ter acontecido uma detonação no prédio. Ele afirmou que, se este fosse o caso, haveria vestígios, como formação de uma cratera no ponto central da explosão e resquícios de explosivos.

"Não tinham características de detonação, como cratera. Não tinha resquício de material explosivo. A gente sabe que explosivos são regulamentados pelo Exército, então é de difícil acesso. A gente não encontrou evidência de explosivos, então descartamos uma detonação" Capitão Loreto - Corpo de Bombeiros

ENTENDA O CASO

Bombeiros trabalharam no resgate das vítimas até a madrugada do dia 22. De acordo com informações obtidas pela reportagem junto a vizinhos e pessoas próximas, as quatro pessoas que estavam no prédio são um senhor de 68 anos, identificado como Eduardo, a filha dele, Camila, e ainda Sabrina, neta do idoso, de 15 anos. No segundo andar, morava uma doceira identificada como Larissa, também filha do senhor de 68 anos, que foi a primeira a ser resgatada. Camila, Sabrina e o idoso morreram após o desabamento

QUEM ERAM AS VÍTIMAS

Eduardo Cardoso | Pai Camila Morassuti Cardoso | Filha Larissa Morassuti | Filha Sabrina Morassuti Lima | Neta



Eduardo, Larissa, Camila e Sabrina. Avô, tia, mãe e neta, respectivamente, estavam no prédio que desabou em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal

Já na madrugada da sexta-feira (22), o idoso foi encontrado morto . As buscas foram encerradas e os bombeiros descartaram a possibilidade de uma quinta vítima estar no imóvel no momento do desabamento, o que foi cogitado no início das buscas.

EXPLOSÃO REGISTRADA EM VÍDEO

O exato momento da explosão foi registrado por uma câmera. Na imagem, consta o horário de 7h14. Segundo relatos de vizinhos, um forte estrondo foi ouvido pouco antes do imóvel de três andares cair. Rosana, que é vizinha do edifício que explodiu e desabou, relata ter escutado um barulho parecido com explosão.

"Era umas 7h30, eu estava dormindo, aí escutei um barulho pensando que fosse na casa de cima da minha filha. Aí meu esposo e meu filho saímos correndo, aí eu gritei: 'É a casa da Larissa. Embaixo mora o pai dela, a irmã e a sobrinha. Em cima mora ela e a casa acima dela estava vazia. Senti uma catinga de gás, os vidros da minha casa estão todos quebrados. Ouvi um barulho muito forte, parecia uma bomba, nunca vi isso na minha vida", contou.

Outro vizinho do prédio contou que o portão da casa dele foi arremessado com a explosão.