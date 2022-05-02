Há 1 ano e 6 meses, explosão de carro com morte em Vitória segue sem explicação

Ricardo Portugal morreu na explosão do Jeep Compass dirigido por ele no dia 30 de outubro de 2020 Crédito: Arquivo pessoal e Carlos Alberto Silva

Há um ano e seis meses, ainda não se sabe o que ocorreu com o veículo dirigido por Ricardo, que na ocasião tinha 38 anos. Desde o dia 30 de outubro de 2020 a família de Ricardo Portugal Moura Guedes aguarda por respostas para a explosão do Jeep Compass , ocorrida na Avenida Adalberto Simão Nader, em Vitória , que resultou na morte do empresário.ainda não se sabe o que ocorreu com o veículo dirigido por Ricardo, que na ocasião tinha 38 anos.

As respostas que a viúva da vítima e os demais familiares esperam ter podem estar contidas no laudo da perícia feita pelo Corpo de Bombeiros no que restou do Jeep Compass. O documento, segundo a própria assessoria da corporação, já foi remetido à Polícia Civil, que é a responsável pela investigação do caso por meio da Delegacia de Delitos de Trânsito.

sigilo. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Ocorre que o inquérito foi colocado em. Procurada pela reportagem de, a Polícia Civil não detalha o conteúdo pericial confeccionado pelo Departamento de Investigação, Pesquisa e Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros

Polícia Civil , por meio da assessoria, limitou-se a dizer que "informações sobre o andamento da investigação não serão divulgadas neste momento, uma vez que o inquérito policial ainda está em andamento e tem caráter sigiloso".

Nas poucas informações disponibilizadas no site do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), consta que a investigação trata a explosão como "crimes contra a incolumidade pública", que significa evitar o perigo ou risco coletivo, tendo relação direta com a garantia de bem-estar e segurança de pessoas indeterminadas ou de bens diante de situações que possam causar ameaça de danos.

Para traduzir o que trata a "incolumidade pública", a reportagem procurou a advogada Júlia Pimentel, especialista na área criminal. Ela explicou que, trazendo para o caso em si, é como se a explosão do Compass também oferecesse algum tipo de risco à pessoas, comércios, outros veículos e imóveis próximos ao local onde a mesma ocorreu, além de vitimar o empresário que dirigia o utilitário. Desta forma, a investigação caminha para identificar a natureza da explosão.

Your browser does not support the audio element. Há 1 ano e 6 meses, explosão de carro com morte em Vitória segue sem explicação

INVESTIGAÇÃO

Assim que o combate às chamas foi encerrado no Compass, os trabalhos periciais foram iniciados. De imediato, a possibilidade de explosão de um eventual cilindro a gás foi descartado visto que o utilitário não era movido a este combustível. Começava, entretanto, uma apuração, que se arrasta até a presente data e que ainda não indicou o que ocorreu na fatídica data de 30 de outubro de 2020.

Nesse meio tempo, a Justiça indeferiu uma solicitação feita pela Fiat Chrysler Automóveis do Brasil, responsável pela marca Jeep, que queria indicar um assistente técnico para o acompanhamento da perícia no Compass. Contudo, posteriormente, a juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória, permitiu que a empresa acompanhasse os trabalhos sem interferir no andamento da perícia.

"Após a coleta, encaminhamos o material para o Instituto Nacional de Criminalística para análise e busca por resíduos de substâncias químicas possivelmente relacionados ao fato. As análises realizadas não identificaram a presença de explosivos ou resíduos de pós-explosão", detalhou.

Conforme informado pela própria PF, o combate ao incêndio pode ter interferido nos vestígios do acidente, já que estes acabaram sendo "lavados" pelo Corpo de Bombeiros para que o fogo fosse apagado.

PEDIDOS PARA PRORROGAÇÃO DA PERÍCIA