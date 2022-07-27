Grupo é preso por extração de areia em área do Parque Paulo César Vinha

Quatro homens foram presos pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (27), em Vila Velha, por extração irregular de areia em área de amortecimento do Parque Estadual Paulo César Vinha. O grupo foi surpreendido pelos agentes da PF quando carregava a areia em um caminhão às margens da Rodovia do Sol.
A prisão dos quatro suspeitos foi efetuada por policiais federais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Meio Ambiente (DELEMAPH). De acordo com a PF, além da proibição de retirada de areia no local, a atividade criminosa coloca em risco a rodovia, em função da grande proximidade onde a extração estava sendo realizada.
Os detidos foram autuados pela prática de crime ambiental (art.55, da Lei 9605/98) e por crimes de usurpação (art. 2º. da Lei 8176/91) com penas que, combinadas, podem chegar a seis anos de prisão. Os nomes deles não foram divulgados.
O que é uma zona de amortecimento?
Uma zona de amortecimento é uma área estabelecida ao redor de uma unidade de conservação, como é o Parque Estadual Paulo César Vinha. O trecho tem como objetivo proteger a unidade de conservação.
AMBIENTALISTA DEU NOME AO PARQUE
A extração irregular de areia às margens da Rodovia do Sol, que levou à prisão quatro pessoas nesta quarta-feira, é uma luta enfrentada há décadas no Espírito Santo. Um dos defensores dessa causa foi Paulo César Vinha, ambientalista assassinado aos 36 anos. Ele era colaborador do Greenpeace e denunciava com frequência a extração irregular de areia. O pesquisador foi morto em 1993. No ano seguinte, o parque passou a se chamar Parque Estadual Paulo César Vinha.
Por ser uma das restingas mais ricas do litoral, nos anos de 1970 e 1980 a área onde se localiza o parque foi alvo de pressão de ocupações por meio de loteamento. A região sofria com retirada de areia e queimadas criminosas. O Parque Estadual de Setiba foi criado em 1990, o que garantiu maior proteção.