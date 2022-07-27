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Vila Velha

Grupo é preso por extração de areia em área do Parque Paulo César Vinha

Quatro homens foram surpreendidos por agentes da Polícia Federal quando carregava areia em um caminhão às margens da Rodovia do Sol, na manhã desta quarta-feira (27)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 jul 2022 às 15:57

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 15:57

Quatro pessoas foram presas por extração irregular de areia em Vila Velha
Quatro pessoas foram presas e autuadas por extração irregular de areia em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Quatro homens foram presos pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (27), em Vila Velha, por extração irregular de areia em área de amortecimento do Parque Estadual Paulo César Vinha. O grupo foi surpreendido pelos agentes da PF quando carregava a areia em um caminhão às margens da Rodovia do Sol.
A prisão dos quatro suspeitos foi efetuada por policiais federais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Meio Ambiente (DELEMAPH). De acordo com a PF, além da proibição de retirada de areia no local, a atividade criminosa coloca em risco a rodovia, em função da grande proximidade onde a extração estava sendo realizada.
Os detidos foram autuados pela prática de crime ambiental (art.55, da Lei 9605/98) e por crimes de usurpação (art. 2º. da Lei 8176/91) com penas que, combinadas, podem chegar a seis anos de prisão. Os nomes deles não foram divulgados.

O que é uma zona de amortecimento?

Uma zona de amortecimento é uma área estabelecida ao redor de uma unidade de conservação, como é o Parque Estadual Paulo César Vinha. O trecho tem como objetivo proteger a unidade de conservação.

AMBIENTALISTA DEU NOME AO PARQUE

A extração irregular de areia às margens da Rodovia do Sol, que levou à prisão quatro pessoas  nesta quarta-feira, é uma luta enfrentada há décadas no Espírito Santo. Um dos defensores dessa causa foi Paulo César Vinha, ambientalista assassinado aos 36 anos. Ele era colaborador do Greenpeace e denunciava com frequência a extração irregular de areia. O pesquisador foi morto em 1993. No ano seguinte, o parque passou a se chamar Parque Estadual Paulo César Vinha.
Por ser uma das restingas mais ricas do litoral, nos anos de 1970 e 1980 a área onde se localiza o parque foi alvo de pressão de ocupações por meio de loteamento. A região sofria com retirada de areia e queimadas criminosas. O Parque Estadual de Setiba foi criado em 1990, o que garantiu maior proteção.

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