Grupo é preso por extração de areia em área do Parque Paulo César Vinha

Quatro pessoas foram presas e autuadas por extração irregular de areia em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Quatro homens foram presos pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (27), em Vila Velha , por extração irregular de areia em área de amortecimento do Parque Estadual Paulo César Vinha. O grupo foi surpreendido pelos agentes da PF quando carregava a areia em um caminhão às margens da Rodovia do Sol.

A prisão dos quatro suspeitos foi efetuada por policiais federais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Meio Ambiente (DELEMAPH). De acordo com a PF, além da proibição de retirada de areia no local, a atividade criminosa coloca em risco a rodovia, em função da grande proximidade onde a extração estava sendo realizada.

Os detidos foram autuados pela prática de crime ambiental (art.55, da Lei 9605/98) e por crimes de usurpação (art. 2º. da Lei 8176/91) com penas que, combinadas, podem chegar a seis anos de prisão. Os nomes deles não foram divulgados.

O que é uma zona de amortecimento? Uma zona de amortecimento é uma área estabelecida ao redor de uma unidade de conservação, como é o Parque Estadual Paulo César Vinha. O trecho tem como objetivo proteger a unidade de conservação.

AMBIENTALISTA DEU NOME AO PARQUE