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'Dor de cotovelo': o novo episódio da 'guerra de outdoor' no ES

Hospitais particulares começaram disputando qual tinha o pronto-socorro mais perto da região; painéis estão instalados lado a lado, às margens da Rodovia das Paneleiras
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

12 ago 2022 às 18:27

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 18:27

Serra
Novo outdoor instalado em tom de revanche à "batalha" anterior Crédito: Fernando Madeira
guerra de outdoor que os capixabas estão podendo ver de camarote ganhou mais um capítulo. Às margens da Rodovia das Paneleiras, que liga as cidades de Vitória e Serra, dois hospitais particulares disputaram qual tinha o pronto-socorro mais próximo — e, agora, quase como uma tréplica, um deles afirmou que cura até "dor de cotovelo".
Dor de cotovelo - o novo episódio da guerra de outdoor no ES
Na quarta-feira (10), o colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta, destacou a rivalidade. No primeiro outdoor, o grupo Meridional afirmava que tinha o pronto-socorro mais perto daquela região. Depois, o Vitória Apart fez um logo ao lado, usando a foto da mesma modelo, e garantiu que tinha a unidade mais próximo, a apenas 500 metros.
Na Rodovia das Paneleiras
Na Rodovia das Paneleiras, hospitais concorrentes usaram outdoors lado a lado para atrair clientes Crédito: Fernando Madeira
Em tom de revanche, o Hospital Meridional agora substituiu a mensagem anterior com uma provocação ao concorrente. "No pronto-socorro com a mais moderna estrutura da região, atendemos todo tipo de urgência. Até dor de cotovelo."
Serra
Novo outdoor instalado em tom de revanche à "batalha" anterior Crédito: Fernando Madeira
E agora, será que vem mais por aí?

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