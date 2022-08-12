A guerra de outdoor que os capixabas estão podendo ver de camarote ganhou mais um capítulo. Às margens da Rodovia das Paneleiras, que liga as cidades de Vitória e Serra, dois hospitais particulares disputaram qual tinha o pronto-socorro mais próximo — e, agora, quase como uma tréplica, um deles afirmou que cura até "dor de cotovelo".
Dor de cotovelo - o novo episódio da guerra de outdoor no ES
Na quarta-feira (10), o colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta, destacou a rivalidade. No primeiro outdoor, o grupo Meridional afirmava que tinha o pronto-socorro mais perto daquela região. Depois, o Vitória Apart fez um logo ao lado, usando a foto da mesma modelo, e garantiu que tinha a unidade mais próximo, a apenas 500 metros.
Em tom de revanche, o Hospital Meridional agora substituiu a mensagem anterior com uma provocação ao concorrente. "No pronto-socorro com a mais moderna estrutura da região, atendemos todo tipo de urgência. Até dor de cotovelo."
E agora, será que vem mais por aí?