Cinco tartarugas mortas são encontradas em rede na Curva da Jurema

Carcaças vão passar por exames para identificar a causa da morte Crédito: Leitor | A Gazeta

Cinco tartarugas foram encontradas mortas enroladas em uma rede de pesca na Curva da Jurema , em Vitória , na manhã deste domingo (21). O caso revoltou velejadores e praticantes de canoa havaiana que encontraram os animais mortos.

"O pessoal da canoa havaiana comunicou que tinha uma marcação de rede entre os barcos no final do canal, que eles achavam que podia ser uma rede. Enquanto eu preparava o bote para ver o que era, outro pessoal da canoa puxou a rede e trouxe para a areia. Tinha cinco tartarugas mortas, uma delas já adulta. Provavelmente morreram asfixiadas", contou um velejador, que pediu para não ser identificado.

De acordo com ele, essa não foi a primeira vez que a triste cena acontece. "Tem sido recorrente jogarem a rede lá durante a noite e madrugada. A gente já vem há bastante tempo denunciando essa prática absurda de pesca predatória numa área de proteção ambiental. Semana passada mesmo, eu estava a bordo do meu barco e vi pescadores jogando rede, cheguei a ligar para a polícia", disse.

As tartarugas foram recolhidas pela Ambipar Response (empresa responsável pela execução do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Campos e do Espírito Santo, o PMP-BC/ES) e serão registradas, avaliadas e encaminhadas para necropsia, se for possível, em função da condição de decomposição das carcaças. O exame pode ajudar a identificar a causa de morte dos animais.

Prefeitura de Vitória informou que "fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) estiveram na tarde deste domingo (21) no local para apurar a denúncia da utilização ilegal de rede e, de fato, encontraram o material proibido. A fiscalização já está atuando no sentido de identificar os responsáveis."

PESCA COM REDE É PROIBIDA

De acordo com a prefeitura, pela Lei Municipal 9077/2017, é proibida a pesca utilizando qualquer tipo de rede, como de emalhe, de espera, de cerco ou de arrasto, na Baía do Espírito Santo , na Baía de Vitória e nos canais de navegação do município.

Quem for flagrado pescando com qualquer tipo de rede terá todo o material apreendido, pagará multas (que podem variar de R$ 700 a R$ 100 mil) e, ainda, responderá a processo por crime ambiental.

"A Prefeitura de Vitória realiza uma constante fiscalização nas baías e canais de Vitória e a população pode colaborar por meio de denúncias que podem ser registradas pelo Fala Vitória 156", informou a administração municipal.

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