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Enquanto trabalhava

Trabalhador é agredido por grupo em obra de calçamento em Irupi

Para a polícia, a vítima relatou que trabalhava  no calçamento da estrada quando seis pessoas o agrediram após se depararem com a pista bloqueada
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

19 out 2022 às 17:58

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 17:58

Um homem, de 26 anos, foi agredido por grupo de pessoas enquanto estava trabalhando em uma obra de estrada na entrada do distrito de São José de Saçuí, na zona rural de Irupi, na Região do Caparaó, nessa terça-feira (18).
Para a Polícia Militar (PM), a vítima contou que está prestando serviço para a prefeitura do município, fazendo o calçamento no distrito. Entretanto, por volta de 17h30 da tarde, um grupo de, aproximadamente, seis pessoas “ao verificar que a via estava interditada, tentaram desobstruir para a passagem com um caminhão”.
Segundo o homem, mesmo com bastante sinalização na pista, o grupo arrumou confusão e agrediu o trabalhador, causando lesões no pé esquerdo. Além disso, levou socos no rosto e quebrou um dente.
A vítima ainda foi ameaçada, pois os agressores informaram que iria voltar no dia seguinte para arrumar mais confusão. De acordo com a PM, o homem foi orientado a passar pelo pronto atendimento da Santa Casa, pois ele estava sentindo muita dor, por causa das agressões. Depois, Que deveria ir à delegacia para que a autoridade tomasse providências sobre o ocorrido.
Polícia Civil (PC) foi procurada, mas disse que não localizou a ocorrência.

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