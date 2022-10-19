Trabalhador é agredido por grupo em obra de calçamento em Irupi

Segundo o homem, mesmo com bastante sinalização na pista, o grupo arrumou confusão e agrediu o trabalhador, causando lesões no pé esquerdo. Além disso, levou socos no rosto e quebrou um dente.

A vítima ainda foi ameaçada, pois os agressores informaram que iria voltar no dia seguinte para arrumar mais confusão. De acordo com a PM, o homem foi orientado a passar pelo pronto atendimento da Santa Casa, pois ele estava sentindo muita dor, por causa das agressões. Depois, Que deveria ir à delegacia para que a autoridade tomasse providências sobre o ocorrido.