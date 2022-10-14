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Na ES 379

Dupla manda motorista ir a cafezal e rouba carga de cigarros em Irupi

Condutor de um furgão e um passageiro foram rendidos pelos criminosos e obrigados a seguirem até o local; 15 caixas do produto foram levadas pelos criminosos
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

14 out 2022 às 11:34

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 11:34

Dois criminosos abordaram um furgão na ES 379, na localidade de Cabeceira de São José, em Irupi, no Sul do Estado, nesta quinta-feira (13), e obrigaram o motorista a dirigir até um cafezal, onde roubaram  uma carga com cerca de 15 caixas contendo maços de cigarro. No veículo estavam o condutor e um passageiro.
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar atendeu a ocorrência de assalto em Irupi  Crédito: Carlos Alberto Silva
Para a Polícia Militar, o motorista relatou que, quando o crime aconteceu, ele estava dirigindo o furgão Renault Master Fur L3H2 na rodovia – que liga o distrito de Santa Cruz a Irupi – acompanhado de um passageiro, transportando cigarros e outros produtos de tabacaria para Irupi.
Quando o veículo passava pela ES 379, dois homens em um Chevrolet Onix de cor prata – um deles armado – anunciaram o assalto e ordenaram que eles parassem o furgão. O motorista foi obrigado a entrar com o Renault Master Fur L3H2 em um cafezal, onde os suspeitos retiraram a carga do veículo. Além das caixas com cigarros, dois celulares foram roubados.
A vítima contou aos militares que suspeita da participação de um segundo veículo no crime, já que as vítimas foram ordenadas a não olharem para trás para não saber sobre os outros envolvidos e a carga era superior à capacidade de transporte de um carro.
A PM foi ao local do crime e disse que os policiais observaram que as cargas foram retiradas das caixas de papelão, e estas deixadas para trás no cafezal. Segundo a Polícia Militar, foram realizadas buscas nas proximidades e em todo o município, mas os suspeitos não foram localizados.
A Polícia Civil explicou que caso a vítima tenha registrado boletim de ocorrência, o caso será investigado por uma unidade policial. Se não tiver registrado, orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online. Além disso, a população também pode contribuir de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

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