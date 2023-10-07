Grupo de Vandinho mantém liderança do PSDB no ES e mira Ferraço para 2026

Convenção estadual do PSDB aconteceu na Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Em convenção na manhã deste sábado (7), o PSDB do Espírito Santo decidiu em votação manter o grupo liderado pelo deputado estadual Vandinho Leite no comando do partido. A eleição teve chapa única. Ainda não foram divulgados os nomes que vão compor a executiva estadual. Contudo, segundo A Gazeta apurou com presentes, o presidente não será mais Vandinho, e sim um outro nome de confiança dele e do vice-governador, Ricardo Ferraço.

Segundo a assessoria do deputado, o regulamento indica que o partido tem dez dias para anunciar os nomes de quem vai compor a executiva, assim como a indicação dos delegados para a eleição nacional da sigla.

O partido busca lançar candidaturas competitivas para as eleições municipais no ano que vem, com foco em Vitória, mas já se organiza para o futuro. Em 2026, o PSDB quer eleger Ferraço governador.



Como que a gente se posiciona em cada um dos municípios, mas também com desdobramento para 2026? Nós temos uma responsabilidade de manter esse Estado equilibrado e, se depender da minha vontade e da vontade do PSDB, a gente precisa trabalhar muito intensamente para que a gente possa fazer o próximo governador, que é o nosso querido Ricardo Ferraço", disse.

A Gazeta procurou o vice-governador para que ele comentasse sobre os planos políticos, mas ainda não recebeu retorno.



"Esta foi a tarefa que me foi passada quando eu assumi a presidência do Diretório Municipal de Vitória: trabalhar para apresentar nas eleições de 2024 o melhor projeto, o mais competitivo, para ganhar as eleições e fazer de novo uma gestão transformadora na cidade de Vitória", disse Luiz Paulo na tribuna da Assembleia.



A eleição aconteceu na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Estavam presentes o ex-deputado Emílio Mameri (PSDB), a ex-vereadora de Vitória Neuzinha (PSDB), o secretário-geral do PP no Espírito Santo, Marcos Delmaestro, e lideranças de outros partidos como os deputados estaduais Lucas Scaramussa e Alcântaro Filho, entre outros.