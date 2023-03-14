Max Filho avalia sair do PSDB e Mazinho o incentiva: "Vá com Deus"

Max Filho durante debate promovido por A Gazeta e CBN, em 2020 Crédito: Fernando Madeira

Em 2020, Max Filho (PSDB) disputou a reeleição para a Prefeitura de Vila Velha e perdeu para o então vereador Arnaldinho Borgo (Podemos). Hoje, o partido, na cidade canela-verde, é oposição a Arnaldinho. Ao menos é o que se depreende do fato de o presidente municipal da sigla ser Roberto Belling, aliado de Max.

Mas o ex-prefeito avalia sair da legenda. "A gente ficou numa situação muito difícil no PSDB desde 2017, com a convenção estadual que disputamos e eu perdi para o César Colnago", lembrou Max Filho, referindo-se à eleição interna pela presidência da sigla.

Ele já havia dito que pensava em sair do PSDB em entrevista ao Folha Vitória. E confirmou o intento à coluna nesta terça-feira (14). Também não descartou disputar a Prefeitura de Vila Velha no ano que vem, embora não pareça muito disposto: "Não tenho pensado nisso, mas não digo que dessa água não beberei".

A coluna quis saber se o ex-prefeito credita a derrota de 2020 à "situação difícil" no PSDB. "Assim como o sucesso numa eleição é a conjugação de diversos fatores positivos, o insucesso é a conjugação de uma série de fatores negativos. Esse só foi mais um", respondeu.

A pergunta não foi despretensiosa. Um minuto antes, o deputado estadual Mazinho dos Anjos, que se filiou ao PSDB no ano passado, havia feito um discurso crítico a Max na tribuna da Assembleia Legislativa. O parlamentar até incentivou que o ex-prefeito saia do partido.

"Se você quer colocar a culpa da derrota nas urnas no partido, Max, você está muito enganado. A derrota foi porque a população de Vila Velha cansou. Em um ano de administração, o prefeito Arnaldinho Borgo tá dando um show em 20 anos de administração sua", provocou o deputado.

"Não adianta colocar a culpa no partido. O partido deu legenda para disputar a eleição", complementou Mazinho.

"Se falta um empurrãozinho, eu dou, para sair. Vá com Deus. Quem não está satisfeito não precisa ficar no partido " Mazinho dos Anjos (PSDB) - Deputado estadual

O deputado ainda declarou apoio à reeleição de Arnaldinho Borgo. "Lá em Vila Velha, meu apoio vai ser para Arnaldinho Borgo, reeleição".

Quando a coluna telefonou para Max Filho, ele ainda não sabia do discurso do correligionário. Foi informado, em linhas gerais, sobre isso logo após responder às primeiras perguntas quanto ao posicionamento partidário.

"Ah é? Eu nunca disse que perdi a eleição por causa do partido e sim que esse foi um dos motivos, não o preponderante. Respondi isso a você agora. Mas agradeço o gesto de atenção do deputado", afirmou o ex-prefeito.

"Quando fui deputado estadual, fui o único que votei contra a nomeação do tio dele (Enivaldo dos Anjos, hoje prefeito de Barra de São Francisco) para o Tribunal de Contas do Espírito Santo. E ele (Enivaldo) se declarou suspeito para julgar minhas contas quando fui prefeito. Logo, o histórico não é dos melhores com essa família", pontuou Max.

Quanto ao apoio de Mazinho, que é de Vitória, a Arnaldinho em Vila Velha, Max Filho saiu-se com esta:

"Meu pai sempre me falou que, na política, gambá cheira gambá " Max Filho (PSDB) - Ex-prefeito de Vila Velha

Mesmo após esse episódio, o ex-prefeito disse que ainda não decidiu se fica ou sai do PSDB. "Não tem sangria desatada, tenho dialogado".

O vice-presidente estadual do PSDB, Oziel Andrade, é, ao lado do vice-governador Ricardo Ferraço, uma das pessoas mais próximas a Max Filho no partido.

"Esse é um posicionamento do deputado Mazinho, não uma postura do partido. Ele tem direito de se posicionar, o que nós respeitamos", destacou Oziel.