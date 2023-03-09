PSDB e Cidadania se firmam na oposição ao PT em Vitória

Os deputados estaduais Mazinho dos Anjos, Vandinho Leite e Fabrício Gandini Crédito: Divulgação/PSDB

Até a polarização entre petistas e bolsonaristas, era o PSDB o opositor mais evidente do Partido dos Trabalhadores no Brasil, o que se repetia em Vitória. O Cidadania também se opunha ao partido quando João Coser era prefeito e Fabrício Gandini, vereador.

Assim, faz sentido que os dois partidos, agora federados, tenham declarado nesta quarta-feira (8), em nota oficial, que vão se postar contra candidatos do PT nas eleições de 2024.

"A federação se posicionará de forma antagônica às candidaturas do PT, lançando candidaturas ou participando de palanques de oposição", diz a nota.

O objetivo é "lançar candidatos na maioria dos municípios da Grande Vitoria". O vice-presidente do PSDB estadual, Oziel Andrade, afirmou à coluna que o principal é disputar a Prefeitura de Vitória.

O presidente estadual dos tucanos, Vandinho Leite, está na Assembleia Legislativa, Gandini e Coser, também. O PSDB e o Cidadania vão atuar juntos ao menos até o final de 2024. Vandinho tem base eleitoral na Serra e uma postura conservadora, logo, não surpreende que se oponha ao PT.

Gandini, por sua vez, disputou a Prefeitura de Vitória, assim como Coser, em 2020. O petista foi para o segundo turno contra Lorenzo Pazolini (Republicanos), que venceu o pleito.

O ex-prefeito é um nome dado como certo na corrida pelo Executivo da Capital no ano que vem. Como se saiu melhor que Gandini na eleição municipal passada, possivelmente tem um capital político maior.

Além disso, em 2022, o petista foi o terceiro deputado estadual mais votado do Espírito Santo, escolhido por 58.279 eleitores. Gandini, que é o presidente estadual do Cidadania, foi o 24º entre 30, com 16.948 votos.

A federação, contudo, não tem apenas Gandini como carta na manga para as eleições de 2024.

Como a coluna já destacou , a dupla de partidos conta ainda com os nomes de tucanos já conhecidos do eleitorado vitoriense, como o ex-deputado estadual Sergio Mageski, o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas, o deputado estadual Mazinho dos Anjos e a ex-vereadora Neuzinha de Oliveira.

No Cidadania, há ainda o ex-prefeito Luciano Rezende. Este, entretanto, não disputou o pleito de 2022 e, provavelmente, não vai fazê-lo em 2024.

Gandini não se diz pré-candidato a prefeito. A esta altura do campeonato, ninguém assim se revela.

Oziel Andrade admitiu à coluna que, um dos motivos do posicionamento público contrário ao PT é a provável candidatura de Coser.

Mas Gandini pontuou que o timing deu-se devido ao fato de a federação não ter tratado das eleições de 2024 até esta quarta. Uma reunião entre ele, Vandinho, Mazinho, Oziel e Deyvid Alberto Hehr, tesoureiro do Cidadania, inaugurou as conversas.

"A gente vai ter que escolher, em cada município, quem vai coordenar o processo, se alguém do PSDB ou do Cidadania. Como estamos começando um novo ciclo, as pessoas têm perguntado no partido qual a postura", explicou Gandini.

Pelo histórico aqui mencionado, ele considera natural o posicionamento da federação, principalmente em Vitória: "A gente não se sente representado pelo projeto atual (Pazolini) e nem pelo que está colocado de opção (entre eles, Coser)".

Em 2020, Gandini fez uma campanha ácida contra o atual prefeito.

A FEDERAÇÃO APOIA O GOVERNO CASAGRANDE

Esse apoio do grupo foi confirmado à coluna por Oziel e por Gandini. Este, entretanto, frisou que segue, pessoalmente, como independente.

Casagrande e o PSB, hoje, estão próximos de Coser. Tudo indica que, em 2024, os dois partidos vão estar juntos na eleição para a Prefeitura de Vitória, reproduzindo as alianças nacional e estadual.

O PT integra o primeiro escalão do governo.

O vice-presidente estadual do PSDB pontuou que uma eventual parceria de Casagrande, ou do PSB, com Coser no ano que vem não impede a aliança dos tucanos com o Palácio Anchieta.

"O fato de termos apoiado o Renato não nos obriga a acompanhá-lo em todas as candidaturas. Não só em Vitória, se o Renato apoiar o PT. Em diversos municípios vai haver divergência. Ele vai estar em um palanque e nós, em outro. Em alguns locais poderemos estar juntos e em outros, não. É normal na relação partidária", projetou Oziel.

Vandinho segue como presidente estadual do PSDB ao menos até outubro, quando o atual vice deve ser eleito para comandar a legenda no Espírito Santo.