Deputado é expulso do plenário da Câmara da Serra: "Aqui não é bagunça"

Deputado estadual Pablo Muribeca em sessão da Assembleia Legislativa no último dia 15 Crédito: Lucas S. Costa/Ales

O deputado estadual Pablo Muribeca (Patriota), que é ex-vereador da Serra, foi expulso do plenário da Câmara da cidade na tarde desta quarta-feira (1º). O presidente da Casa, Saulinho da Academia, que, curiosamente, é do mesmo partido, "pediu a retirada" do parlamentar logo no início da sessão.

"Peço aqui, com toda a educação, a retirada do deputado Pablo Muribeca aqui do plenário. Não foi convidado pela presidência e aqui não é bagunça. Aqui é uma casa de leis. Aqui se entra quando é convidado, tá bom?", afirmou Saulinho, ao microfone.

Muribeca, que estava sentado entre os vereadores, saiu e passou a acompanhar os trabalhos legislativos da galeria, que pode ser acessada por qualquer pessoa.

Houve movimentação de seguranças na porta do plenário.

Darcy Júnior (Patriota) questionou o presidente: "Um deputado ser praticamente expulso do plenário da Casa? Qual o motivo de lideranças comunitárias, ex-vereadores ...".

"A Casa está aberta para todos, mas aqui dentro ... (no plenário)", rebateu Saulinho.

O presidente da Câmara é aliado do prefeito Sérgio Vidigal (PDT). Muribeca, por sua vez, fazia oposição ao pedetista quando era vereador e segue na mesma toada.

Ele deixou o mandato no Legislativo municipal e assumiu uma cadeira na Assembleia no mês passado. Está entre os nomes especulados para disputar a Prefeitura da Serra no ano que vem.

"Ele me expulsou! Fui convidado por vereadores a participar da sessão. Isso é normal. Quando eu era vereador iam lá deputados, vereadores de outras cidades, no plenário. Não sei se ele (Saulinho) fez isso por ordem do prefeito... Nunca tive problema com o Saulo, inclusive, votei nele para presidente", afirmou Pablo Muribeca à coluna.

Saulinho da Academia, presidente da Câmara da Serra Crédito: Reprodução/Câmara da Serra

Outros vereadores também interpelaram o presidente da Câmara. A maioria dos parlamentares apoia o prefeito, que já disse a aliados que não pretende disputar a reeleição. Mas, certamente, vai apoiar alguém na disputa.

Politicamente, o movimento de Saulinho da Academia não foi o mais apropriado, pois acabou dando munição e visibilidade a Muribeca. O deputado já começou a espalhar um vídeo com o trecho da sessão em que é expulso.

O presidente da Câmara afirmou à coluna, entretanto, que a tese de que teria agido a pedido do prefeito "não tem nada a ver". "Somos poderes independentes", reforçou.

"O deputado não foi convidado para assistir à sessão hoje. Cumpri o regimento interno da Casa" Saulinho da Academia (Patriota) - Presidente da Câmara da Serra

O presidente citou o artigo 184 do regimento, que diz o seguinte: "Durante as sessões, somente os vereadores poderão permanecer na parte do recinto do plenário que lhes é destinada".

"A convite da Presidência, poderão se localizar nessa parte, para assistir à sessão, as autoridades públicas presentes ou personalidades públicas que estejam sendo homenageadas."

Depois de falar com a coluna, em nota enviada à imprensa Saulinho da Academia ainda destacou que "o deputado estadual Pablo Muribeca chegou na Câmara Municipal da Serra depois da sessão iniciada e entrou no Plenário, sem aviso prévio. Vale ressaltar que o mesmo causou certo tumulto para participar da sessão, tendo em vista que no Expediente do Dia foi lido um veto do projeto do período que então era vereador, fato esse que gerou insegurança ao corpo legislativo".

BASTIDORES

Muribeca, assim como Vidigal, é aliado do governador Renato Casagrande (PSB).

Recentemente, nos bastidores, chegou-se a cogitar a filiação do deputado estadual ao Republicanos, devido à proximidade dele com o ex-presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso, que passou a comandar o partido no Espírito Santo.