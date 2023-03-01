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Segurança pública

Ciodes deixa de existir no ES. Mas, calma, não é o fim do 190

Centro Integrado de Operações de Defesa Social foi transformado em subsecretaria e incorporou novas atribuições. Coronéis mudaram de lugar na estrutura da Secretaria de Segurança Pública

Publicado em 01 de Março de 2023 às 16:08

Públicado em 

01 mar 2023 às 16:08
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Ciodes expande atendimento para municípios do Caparaó
Ciodes expande atendimento para municípios do Caparaó Crédito: Divulgação/Sesp
O Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) foi criado em 2004 no Espírito Santo. Basicamente, era um órgão que atendia chamados feitos pelos telefones 190 e 181 e distribuía as ocorrências para atendimento.
Em 19 anos de atuação, passou por alguns percalços. O mais recente foi a exoneração, em 2021, do coronel Evandro Teodoro de Oliveira, então gerente do Ciodes, o chefe do órgão.
O militar estava entre os signatários de uma carta com queixas e reivindicações de coronéis, enviada diretamente ao secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho.
Para o lugar dele, foi nomeado o coronel Oberacy Emmerich Júnior, ex-comandante-geral da Polícia Militar (2009-2011) e que está na reserva.
O oficial, contudo, foi exonerado do cargo comissionado no dia 13 de janeiro. Nessa data, um decreto estipulou uma grande mudança.
Para começar, a Gerência do Centro Integrado de Operações de Defesa Social foi transformada em Subsecretaria de Estado de Comando e Controle – SCC, estrutura subordinada diretamente ao secretário de Segurança.
Essa subsecretaria tem as funções do Ciodes, mas a ela foram agregadas outras atribuições, como "promover a integração dos sistemas de comunicação de rádio, telefonia e informatização, visando maximizar a operacionalidade dos recursos humanos e materiais para promover melhorias na qualidade das ações de segurança pública" e "coordenar as ações de implantação e gestão do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual".
O coronel da PM Antônio Marcos de Souza Reis foi nomeado subsecretário. Pouco tempo depois, em 31 de janeiro, foi exonerado, a pedido do próprio militar, como registra o Diário Oficial.
Em 2 de fevereiro, foi nomeado o coronel do Corpo de Bombeiros André Có Silva para a função. Ele era o subcomandante dos bombeiros até então. E também já chefiou a Defesa Civil estadual.
"O Ciodes foi emancipado, agora é uma subsecretaria", destacou o secretário Ramalho à coluna, nesta quarta-feira (1).
"Estamos aportando tecnologia no Ciodes e isso demanda mais estrutura e pessoal. Recebemos informações que chegam do cerco inteligente, sobre veículos monitorados pelas polícias Civil e Militar e pela inteligência da Sesp, implantamos o sistema de identificação digital e, em breve, vamos ter a tecnologia do leitor facial", contou.
"O nome Ciodes deixa de existir, mas já estamos pensando em uma nova configuração para a subsecretaria", adiantou o secretário.
O Ciodes ocupava uma área de 400m² no prédio da Secretaria de Segurança Pública. A subsecretaria ocupa o dobro do espaço, um andar inteiro.
O coronel Oberacy, que, além de comandante-geral da PM, foi secretário de Defesa Social das prefeituras de Vila Velha e Itapemirim, deve ser alocado em outro posto no governo estadual, conforme o próprio oficial da reserva contou à coluna nesta quarta.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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