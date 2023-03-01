Ciodes deixa de existir no ES. Mas, calma, não é o fim do 190

Ciodes expande atendimento para municípios do Caparaó Crédito: Divulgação/Sesp

O Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) foi criado em 2004 no Espírito Santo. Basicamente, era um órgão que atendia chamados feitos pelos telefones 190 e 181 e distribuía as ocorrências para atendimento.

O militar estava entre os signatários de uma carta com queixas e reivindicações de coronéis, enviada diretamente ao secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho.

Para o lugar dele, foi nomeado o coronel Oberacy Emmerich Júnior, ex-comandante-geral da Polícia Militar (2009-2011) e que está na reserva.

O oficial, contudo, foi exonerado do cargo comissionado no dia 13 de janeiro. Nessa data, um decreto estipulou uma grande mudança.

Para começar, a Gerência do Centro Integrado de Operações de Defesa Social foi transformada em Subsecretaria de Estado de Comando e Controle – SCC, estrutura subordinada diretamente ao secretário de Segurança.

Essa subsecretaria tem as funções do Ciodes, mas a ela foram agregadas outras atribuições, como "promover a integração dos sistemas de comunicação de rádio, telefonia e informatização, visando maximizar a operacionalidade dos recursos humanos e materiais para promover melhorias na qualidade das ações de segurança pública" e "coordenar as ações de implantação e gestão do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual".

O coronel da PM Antônio Marcos de Souza Reis foi nomeado subsecretário. Pouco tempo depois, em 31 de janeiro, foi exonerado, a pedido do próprio militar, como registra o Diário Oficial.

Em 2 de fevereiro, foi nomeado o coronel do Corpo de Bombeiros André Có Silva para a função. Ele era o subcomandante dos bombeiros até então. E também já chefiou a Defesa Civil estadual.

"O Ciodes foi emancipado, agora é uma subsecretaria", destacou o secretário Ramalho à coluna, nesta quarta-feira (1).

"Estamos aportando tecnologia no Ciodes e isso demanda mais estrutura e pessoal. Recebemos informações que chegam do cerco inteligente, sobre veículos monitorados pelas polícias Civil e Militar e pela inteligência da Sesp, implantamos o sistema de identificação digital e, em breve, vamos ter a tecnologia do leitor facial", contou.

"O nome Ciodes deixa de existir, mas já estamos pensando em uma nova configuração para a subsecretaria", adiantou o secretário.

O Ciodes ocupava uma área de 400m² no prédio da Secretaria de Segurança Pública. A subsecretaria ocupa o dobro do espaço, um andar inteiro.