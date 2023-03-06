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Comissionado

Aliado de Gandini exonerado do governo ganha cargo na Assembleia

Anael Parente foi tirado da Secretaria de Esportes de Casagrande, comandada pelo PT, às vésperas de o deputado estadual se declarar fora da base governista

Publicado em 06 de Março de 2023 às 10:51

Públicado em 

06 mar 2023 às 10:51
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O deputado estadual Fabrício Gandini
O deputado estadual Fabrício Gandini Crédito: Ellen Campanharo/Ales
Aliado histórico do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) e ex-presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi, Anael Rodrigues Parente foi exonerado, no dia 15 de fevereiro, do cargo comissionado que ocupava na Secretaria Estadual de Esportes. Ele era gerente de Esportes, Formação e Rendimento. Recebia salário bruto de R$ 6.300,19 e um auxílio-alimentação de R$ 300.
A Sesport, antes sob o comando do PDT, foi entregue pelo governador Renato Casagrande (PSB) ao PT. O titular da pasta é o ex-deputado estadual José Carlos Nunes da Silva.
O Partido dos Trabalhadores é um virtual adversário de Gandini nas eleições do ano que vem, na disputa pela Prefeitura de Vitória. O deputado estadual petista João Coser, ex-prefeito da Capital, é nome dado como certo na corrida. 
No mesmo dia da exoneração, Gandini postou-se contra o governo Casagrande no plenário da Assembleia Legislativa.
Propôs uma emenda que dobrou o valor da Bolsa-Estudante a ser paga a 120 alunos do 4º ano do ensino médio. E, com a ajuda de deputados governistas, impôs a primeira derrota do ano ao Palácio Anchieta na Casa.
No dia seguinte, o parlamentar do Cidadania que, aliás, é o presidente estadual do partido, anunciou que deixou a base aliada e passou a ser independente. 
Gandini já afirmou à coluna que a exoneração de Anael Parente não foi o que o levou a tal decisão e sim o fato de não ser consultado pelo governador sobre assuntos estratégicos e a prevalência do PSDB, que está federado com a legenda, na interlocução com o Palácio, uma vez que os tucanos têm o vice-governador, Ricardo Ferraço.
O deputado sentiu-se preterido.
E também tem que agir pragmaticamente, tendo em vista que estamos em ano pré-eleitoral e o PSB de Casagrande sinaliza que vai estender a aliança estadual com o PT a Vitória. Ou seja, a máquina do governo pode trabalhar pela eleição de Coser em 2024. 
A exoneração do aliado de Gandini foi simbólica, nesse sentido. O parlamentar também já havia dito que planejava abrigar Anael e outros exonerados na Assembleia e não haveria problemas quanto a isso.
O NOVO CARGO
Nesta segunda-feira (6) o diário oficial do Legislativo registrou a nomeação. Anael Parente agora é assessor júnior da Secretaria da Assembleia Legislativa. O cargo é ligado à Mesa Diretora da Casa, não ao gabinete do deputado.
O salário bruto é de R$ 3.361,25 e o auxílio-alimentação, R$ 1.829,79.
A nomeação foi assinada pelo presidente, Marcelo Santos (Podemos).
Como a coluna mostrou, no sábado (4), Marcelo tem atuado, nos bastidores, para reaproximar Gandini e Casagrande.
O presidente estadual do Cidadania, um partido de centro-esquerda, deu uma guinada ideológica e agora se diz de direita. Um aliado o definiu como "conservador nos costumes", mas sem o radicalismo da extrema-direita.
A manobra, como já analisado neste espaço, também tem a ver com a eleição de 2024.
Gandini, assim, tenta se mostrar uma opção para o eleitorado de centro-direita que deu a vitória nas urnas a Lorenzo Pazolini (Republicanos) em 2020 e que, eventualmente, pode não estar satisfeito com a atual gestão, mas não quer o retorno de Coser.
O deputado ainda tem a carta na manga de ter sido, desde os tempos de vereador, oposição ao PT. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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