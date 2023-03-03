Euclério Sampaio, que ia sair, decidiu ficar no União Brasil

Euclério Sampaio, prefeito eleito de Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Ele alegou, na época, que o presidente estadual do partido, Felipe Rigoni, "não conversa com ninguém". "Eu sou o prefeito da terceira maior cidade do estado e não sou nem faxineiro no União", queixou-se.

Euclério, contudo, ainda avaliava para qual sigla migraria. Como detentor de mandato majoritário (ao contrário dos cargos de deputado estadual e federal, que são proporcionais), ele poderia deixar o União a qualquer momento, sem precisar pedir permissão ou alegar justa causa à Justiça.

Nesta sexta-feira (3), porém, o prefeito disse que decidiu ficar no atual partido.

"Conversei com Rigoni na última segunda-feira e ele atendeu minhas exigências partidárias", contou, sem revelar quais seriam tais exigências.

Uma federação, que é uma espécie de coligação turbinada, com duração de quatro anos, está prestes a ser firmada entre o União e o Progressistas (PP).

A federação "União Progressista", se concretizada, vai ser o maior grupo partidário da Câmara, com 108 deputados deputados federais.

No Espírito Santo, o PP também tem boa representatividade – dois federais e dois deputados estaduais.

Assim, certamente pesou para a decisão de Euclério o fato de integrar uma aliança política forte.

"Vai ter a federação do PP com o União e vai ser a federação mais forte do país. Não compensaria sair", admitiu o prefeito.

O deputado estadual Denninho Silva, primo de Euclério, que também pretendia deixar o União Brasil, apesar de ser uma situação mais complicada, devido às regras de fidelidade partidária, agora garante que vai permanecer.

Em janeiro, Rigoni já havia estranhado as queixas do parlamentar e do prefeito de Cariacica, pois disse que havia falado com eles pouco tempo antes de os dois externarem descontentamento por falta de diálogo no partido.

Euclério disse que levaria vários aliados para fora do União. Agora, o risco de debandada está estancado.

O prefeito, o deputado estadual e Rigoni são aliados do governador Renato Casagrande (PSB).