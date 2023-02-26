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Prefeitura

Vidigal chama Philipe Lemos para ser secretário de Cultura e Esporte na Serra

Jornalista disputou, em 2022, uma vaga de deputado federal pelo PDT do prefeito, mas não foi eleito

Públicado em 

26 fev 2023 às 12:05
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Philipe Lemos participa do 027 Perguntas
Philipe Lemos Crédito: Fernando Madeira
O jornalista Philipe Lemos, que deixou a Rede Gazeta em março de 2022 e, em outubro, foi candidato a deputado federal, está com um pé na Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte da Prefeitura da Serra. O convite foi feito pelo prefeito Sérgio Vidigal. Foi pelo PDT do prefeito que Philipe disputou as eleições e obteve 45.260 votos.
O apresentador de TV é aliado do governador Renato Casagrande (PSB), assim como Vidigal. 
Inicialmente, Philipe se filiaria ao Avante, que também integrava a base de apoio ao governo, mas como as chances de eleição no partido seriam pequenas, foi alocado no PDT.
Uma fonte da Serra afirmou à coluna, no sábado (25), que Vidigal deve anunciar o jornalista como secretário nos próximos dias. 
Atualmente, quem comanda a pasta de Turismo, Cultura e Esporte é Marcelo de Castro, interinamente. O vice-prefeito, Thiago Carreiro (União Brasil) já foi o titular da secretaria. Hoje, está rompido com Vidigal.
O prefeito, que está no quarto mandato (não consecutivo) à frente do município, pode até tentar a reeleição, a legislação o permite. Mas já disse a aliados que não pretendia concorrer mais uma vez ao posto. A ver.
Assim, Philipe Lemos é apontado como um possível sucessor do pedetista nas eleições de 2024. 
A coluna não conseguiu contato com Philipe Lemos e com Vidigal na manhã deste domingo (26), mas integrantes do PDT e da gestão Vidigal confirmaram as movimentações.
"Philipe é um bom quadro, teve uma votação expressiva, mais de 45 mil votos, e é filiado ao partido. O prefeito o convidou e ele disse que avaliaria", contou o coordenador de Governo, Iranilson Casado.  
Quanto a planos políticos para Philipe ou do próprio Vidigal, Casado afirmou que ainda é cedo para falar.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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