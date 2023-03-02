Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bastidores da política

O tamanho de Vandinho Leite após reviravoltas na Assembleia do ES

Deputado estadual preside o PSDB estadual e diz que é aliado do governo Casagrande, apesar de ter sofrido reveses

Publicado em 02 de Março de 2023 às 02:10

Públicado em 

02 mar 2023 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado estadual Vandinho Leite
Deputado estadual Vandinho Leite Crédito: Ana Salles/Ales
O deputado estadual Vandinho Leite (PSDB) não chegou a se inscrever para disputar, oficialmente, a presidência da Assembleia Legislativa do Espirito Santo. Nos bastidores, porém, movimentava-se astutamente e já contava com o apoio da maior parte dos colegas para comandar a Casa. Tal apoio, entretanto, estava condicionado ao endosso do governador Renato Casagrande (PSB).
O socialista, por sua vez, por uma série de motivos, escolheu Marcelo Santos (Podemos). O jogo, assim, virou a favor do deputado do Podemos. Em chapa única, ele foi eleito presidente.
Logo veio a dúvida se Vandinho manteria-se na base aliada ao governo ou voltaria aos tempos em que se opunha a Casagrande, como fez nos dois primeiros anos do mandato passado.
Além do revés na corrida pela Mesa Diretora da Assembleia, o parlamentar do PSDB tentou emplacar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e também não conseguiu.
“A base está desorganizada. isso é reflexo do tratamento desigual dado a deputados da base”, discursou o tucano, na sessão do último dia 15 de fevereiro.
Naquela ocasião, o governo Casagrande sofreu sua primeira e surpreendente derrota em 2023.
Uma emenda proposta por Fabrício Gandini (Cidadania), que dobrou o valor da Bolsa-Estudante a ser paga a 120 alunos do 4º ano no ensino médio, foi aprovada.
Isso alterou o projeto enviado pelo Executivo, contrariando a orientação do Palácio Anchieta.
Vandinho votou ao lado de Gandini. O deputado do Cidadania, logo depois, anunciou que saiu da base aliada e se considera independente.
O tucano, por sua vez, não adotou tal postura.
Ele emplacou aliados na Mesa Diretora – o 1º e o 2º vice-presidentes, Hudson Leal (Republicanos) e Danilo Bahiense (PL), respectivamente – mas não detém, para si mesmo, lugar de destaque no comando do Legislativo.
Na terça-feira (28), Vandinho protocolou requerimento para criar a "Frente Parlamentar Evangélica Conservadora".
O governo tem agido para amenizar o descontentamento do deputado, que é o presidente estadual do PSDB.
O partido, frise-se, é aliado da gestão, tem o vice-governador, Ricardo Ferraço.

Veja Também

O que a primeira derrota do governo Casagrande revela

Deputado é expulso do plenário da Câmara da Serra: "Aqui não é bagunça"

Nos bastidores, havia a articulação para viabilizar a CPI que o tucano quer, sobre regularização fundiária.
Mas cinco comissões parlamentares de inquérito já estão em andamento. Para criar outra, somente se uma delas "caísse". Para isso, os próprios apoiadores do colegiado teriam que recuar. A ver.
Apesar de todo esse vuco-vuco, Vandinho afirmou à coluna nesta quarta-feira (1º), sem titubear, que integra a base de apoio ao governo Renato Casagrande:
"Estou na base, sou presidente do partido do vice-governador"
Vandinho Leite (PSDB) - Deputado estadual
Nem todo mundo está convencido. "Não considero ele (Vandinho) da base", disse à coluna o casagrandista Denninho Silva (União Brasil).
O Palácio Anchieta também tenta contornar a reviravolta de Gandini. Casagrande já disse à coluna que não há motivos para que parlamentar do Cidadania vá para a oposição e que "as portas estão abertas".
Na última segunda-feira (27), o vice-líder do governo na Assembleia, Tyago Hoffmann (PSB), orientou que todos votassem a favor do projeto da Bolsa-Estudante, já turbinada com a emenda de Gandini. E assim foi feito.
E QUAL O PROBLEMA?
Num universo de 30 parlamentares, talvez o leitor, ou leitora, pergunte-se qual o problema de um ou outro deixar a base aliada ou fazer movimentos dúbios na Assembleia.
Casagrande tem o apoio da maioria, é verdade. E um aliado na presidência da Casa.
Essa maioria, entretanto, tem se mostrado volátil. Prova disso foi a aprovação da emenda de Gandini, no dia 15, contrariando o Palácio.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Casagrande espera contar com apoio de 25 dos 30 deputados da Assembleia

Ciodes deixa de existir no ES. Mas, calma, não é o fim do 190

Vidigal chama Philipe Lemos para ser secretário de Cultura e Esporte na Serra

Amaro Neto, Pazolini e os planos do Republicanos para a eleição de 2024

A reabilitação de Zé Dirceu em evento do PT com Contarato

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Renato Casagrande Vandinho Leite Fabrício Gandini Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados