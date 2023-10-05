Quiz da Constituição: teste seus conhecimentos nos 35 anos da Carta Magna

Símbolo do processo de redemocratização do Brasil, a Constituição Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 1988, completa 35 anos nesta quinta-feira com várias alterações acumuladas ao longo desses anos. Ela levou 20 meses para ser concluída, a partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, em fevereiro de 1987, e criou mecanismos para barrar abusos de Poder, após mais de 20 anos de ditadura no país.
A sua elaboração contou com a participação de vários parlamentares capixabas que estiveram entre os 72 senadores e 487 deputados federais constituintes, além de ex-presidentes da República e da sociedade, com sugestões enviadas em formulários distribuídos pelos Correios. A promulgação ocorreu em clima de festa no Congresso Nacional há exatos 35 anos.
Mas você sabe dizer quem são os ex-governadores do Espírito Santo e ex-presidentes da República que participaram desse processo? Conhece os direitos fundamentais assegurados pela Carta Magna ou quem é o seu guardião? Sabe quantas emendas foram aprovadas em 2022 ou quais são as suas cláusulas pétreas — aqueles pontos que não podem ser modificados? Faça o teste abaixo e confira os seus conhecimentos sobre a Constituição Federal.