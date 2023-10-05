Quiz da Constituição: teste seus conhecimentos nos 35 anos da Carta Magna

Mas você sabe dizer quem são os ex-governadores do Espírito Santo e ex-presidentes da República que participaram desse processo? Conhece os direitos fundamentais assegurados pela Carta Magna ou quem é o seu guardião? Sabe quantas emendas foram aprovadas em 2022 ou quais são as suas cláusulas pétreas — aqueles pontos que não podem ser modificados? Faça o teste abaixo e confira os seus conhecimentos sobre a Constituição Federal.