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Quiz da Constituição: teste seus conhecimentos nos 35 anos da Carta Magna

Da contribuição capixaba à participação de ex-presidentes na elaboração, faça o teste e confira o que você sabe sobre a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

05 out 2023 às 08:02

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 08:02

Símbolo do processo de redemocratização do Brasil, a Constituição Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 1988, completa 35 anos nesta quinta-feira com várias alterações acumuladas ao longo desses anos. Ela levou 20 meses para ser concluída, a partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, em fevereiro de 1987, e criou mecanismos para barrar abusos de Poder, após mais de 20 anos de ditadura no país.
A sua elaboração contou com a participação de vários parlamentares capixabas que estiveram entre os 72 senadores e 487 deputados federais constituintes, além de ex-presidentes da República e da sociedade, com sugestões enviadas em formulários distribuídos pelos Correios. A promulgação ocorreu em clima de festa no Congresso Nacional há exatos 35 anos.
Mas você sabe dizer quem são os ex-governadores do Espírito Santo e ex-presidentes da República que participaram desse processo? Conhece os direitos fundamentais assegurados pela Carta Magna ou quem é o seu guardião? Sabe quantas emendas foram aprovadas em 2022 ou quais são as suas cláusulas pétreas — aqueles pontos que não podem ser modificados? Faça o teste abaixo e confira os seus conhecimentos sobre a Constituição Federal.

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