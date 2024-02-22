Com dengue em alta no ES, água acumula no antigo chafariz da Assembleia

Nesta quinta-feira (21), leitores de A Gazeta enviaram imagens mostrando água parada próximo à entrada da sede do Poder Legislativo do Estado. A orientação das organizações de saúde para combater a dengue é eliminar locais com água armazenada que podem se tornar possíveis criadouros do mosquito.

Após a publicação, a Assembleia informou que a equipe de manutenção faz rotineiramente a verificação e o escoamento de eventual acúmulo de água. "Em função das fortes chuvas , apesar dos drenos existentes no local, é inevitável que em algum momento o empoçamento ocorra. Cabe registrar que periodicamente a equipe de combate de endemias da PMV aplica larvicidas no local". Com relação a copos e outros objeto encontrados, a Ales garante que a limpeza e recolhimento são constantes, mas que as pessoas que passam ali seguem fazendo o descarte irregular do lixo.