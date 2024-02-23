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Norte do ES

Menino de 6 anos tem morte por dengue confirmada em Sooretama

Vítima morreu no dia 19 de janeiro, mas resultado da investigação foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde somente nesta semana

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 12:58

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 fev 2024 às 12:58
A Prefeitura de Sooretama confirmou que a morte de um menino de 6 anos, morador do município, no Norte do Espírito Santo, foi por dengue. A morte foi também notificada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no boletim divulgado nesta quinta-feira (22). O caso era considerado suspeito e estava sob investigação. O falecimento da criança, que não teve o nome divulgado, ocorreu no dia 19 de janeiro deste ano.
A reportagem de A Gazeta trouxe informações sobre o caso uma semana depois da morte, quando era considerada suspeita. Na época, a Secretaria Municipal de Saúde de Sooretama, informou que a mãe da criança buscou atendimento para o filho na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geraldo Inácio dos Santos no dia 18 de janeiro, uma quinta-feira, com relatos de vômito, náuseas e diarreia.
Ele recebeu atendimento, com os procedimentos necessários, reidratação venosa, além de exames complementares para diagnóstico, afirmou a pasta. A criança permaneceu em observação, até que apresentou um quadro de melhora e recebeu alta, sendo orientada a voltar caso apresentasse alguma mudança nos sintomas. No dia seguinte, o menino piorou e foi necessário levá-lo para uma unidade de referência em Linhares, onde morreu.
Em nota, nesta sexta-feira (23), a Prefeitura de Sooretama informou que a Sesa notificou o município informando a causa da morte da criança na última sexta-feira (17). "A Prefeitura de Sooretama informa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que a Sesa notificou o município na última sexta-feira, dia 17, informando que a causa do óbito da criança de 6 anos foi dengue. A criança era moradora de Sooretama e faleceu no último dia 19 de janeiro na UPA Infantil em Linhares", afirmou.

Outras mortes pela doença no ES

Essa é a terceira morte por dengue confirmada no Espírito Santo desde o início do ano. A primeira foi em Laranja da Terra, relatada no boletim divulgado no dia 15 deste mês. A vítima era uma criança portadora de comorbidade neurológica grave desde o nascimento, cujo quadro de saúde foi agravado pela dengue, levando-a a óbito no dia 2 de fevereiro.
Prefeitura de Linhares também confirmou uma morte por dengue de uma mulher de 56 anos, identificada como Elisceia Cardoso da Silva. Ela era moradora do bairro Lagoa do Meio, tinha comorbidades e veio a óbito no dia 7 de fevereiro.
Em coletiva de imprensa, na última quarta-feira (21), o subsecretário de estado de Saúde, Orlei Cardoso, explicou que o caso continua sendo investigado pelo Estado. “A morte foi confirmada pelo município, mas passa pela análise do sistema de informação de mortalidade do Estado”.
Nesta sexta-feira (23), a Sesa informou, em nota, que outros 11 casos estão sob investigação no Espírito Santo. "A Secretaria da Saúde (Sesa) informa que foram notificados no Espírito Santo, 25.276 casos de dengue até a Semana Epidemiológica (SE) 07. Dois óbitos foram confirmados neste período, sendo 01 na cidade de Laranja da Terra e 01 na cidade de Sooretama. Outros 11 óbitos estão em investigação. O prazo para confirmação dos óbitos por dengue é de 60 dias".

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