O Espírito Santo vai receber mais de R$ 6 milhões do governo federal, por meio do Fundo Nacional de Saúde, para o desenvolvimento de ações contingenciais de vigilância e prevenção de endemias. Desse total, R$ 3.065.689,26 serão para aplicação em medidas com ênfase em arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, sendo que R$ 1.076.380,54 serão repassados ao Estado.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou, por meio de nota, que um plano de ação está sendo elaborado pela pasta “para aquisição de insumos e medicamentos para fortalecer as estratégias municipais em relação à assistência aos pacientes. A Sesa está avaliando tecnicamente, em parceria com os municípios, sobre o investimento”.

Além da cifra destinada ao Estado, de acordo com Portaria do Ministério da Saúde, mais R$ 1.989.308,72 serão repassados a oito municípios capixabas para o mesmo fim. Os recursos deverão ser destinados especificamente à vigilância e ao combate a endemias. Veja quais são eles:

Your browser does not support the audio element. ES vai receber R$ 6 milhões para combater doenças como dengue e zika

Aracruz: R$ 84.316,49

Cachoeiro de Itapemirim: R$ 165.301,79

Cariacica: R$ 314.516,14

Linhares: R$ 148.396,67

São Mateus: R$ 110.107,47

Serra: R$ 463.247,36

Vila Velha: R$ 416.152,37

Vitória: R$ 287.270,43

A portaria também prevê o envio de R$ 2.993.760 para 44 municípios, para utilização em ações e serviços de vigilância em saúde, de modo geral.