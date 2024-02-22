O Espírito Santo vai receber mais de R$ 6 milhões do governo federal, por meio do Fundo Nacional de Saúde, para o desenvolvimento de ações contingenciais de vigilância e prevenção de endemias. Desse total, R$ 3.065.689,26 serão para aplicação em medidas com ênfase em arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, sendo que R$ 1.076.380,54 serão repassados ao Estado.
A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou, por meio de nota, que um plano de ação está sendo elaborado pela pasta “para aquisição de insumos e medicamentos para fortalecer as estratégias municipais em relação à assistência aos pacientes. A Sesa está avaliando tecnicamente, em parceria com os municípios, sobre o investimento”.
Além da cifra destinada ao Estado, de acordo com Portaria do Ministério da Saúde, mais R$ 1.989.308,72 serão repassados a oito municípios capixabas para o mesmo fim. Os recursos deverão ser destinados especificamente à vigilância e ao combate a endemias. Veja quais são eles:
ES vai receber R$ 6 milhões para combater doenças como dengue e zika
- Aracruz: R$ 84.316,49
- Cachoeiro de Itapemirim: R$ 165.301,79
- Cariacica: R$ 314.516,14
- Linhares: R$ 148.396,67
- São Mateus: R$ 110.107,47
- Serra: R$ 463.247,36
- Vila Velha: R$ 416.152,37
- Vitória: R$ 287.270,43
A portaria também prevê o envio de R$ 2.993.760 para 44 municípios, para utilização em ações e serviços de vigilância em saúde, de modo geral.
- Afonso Cláudio: R$ 63.360,00
- Água Doce do Norte: R$ 47.520,00
- Alfredo Chaves: R$ 31.680,00
- Anchieta: R$ 150.480,00
- Aracruz: R$ 158.400,00
- Baixo Guandu: R$ 63.360,00
- Barra de São Francisco: R$ 63.360,00
- Brejetuba: R$ 7.920,00
- Cachoeiro de Itapemirim: R$ 31.680,00
- Castelo: R$ 55.440,00
- Colatina: R$ 356.400,00
- Conceição da Barra: R$ 87.120,00
- Conceição do Castelo: R$ 7.920,00
- Domingos Martins: R$ 7.920,00
- Dores do Rio Preto: R$ 31.680,00
- Guarapari: R$ 205.920,00
- Ibatiba: R$ 23.760,00
- Ibiraçu: R$ 15.840,00
- Irupi: R$ 15.840,00
- Itaguaçu: R$ 7.920,00
- Itapemirim: R$ 23.760,00
- Jaguaré: R$ 23.760,00
- João Neiva: R$ 7.920,00
- Linhares: R$ 39.600,00
- Marataízes: R$ 102.960,00
- Marechal Floriano: R$ 55.440,00
- Marilândia: R$ 15.840,00
- Muniz Freire: R$ 15.840,00
- Nova Venécia: R$ 39.600,00
- Pancas: R$ 15.840,00
- Pedro Canário: R$ 23.760,00
- Pinheiros: R$ 15.840,00
- Piúma: R$ 102.960,00
- Ponto Belo: R$ 7.920,00
- Presidente Kennedy: R$ 71.280,00
- Rio Bananal: R$ 23.760,00
- Santa Maria de Jetibá: R$ 31.680,00
- Santa Teresa: R$ 31.680,00
- São Gabriel da Palha: R$ 71.280,00
- São José do Calçado: R$ 47.520,00
- São Mateus: R$ 166.320,00
- Venda Nova do Imigrante: R$ 47.520,00
- Vila Velha: R$ 205.920,00
- Vitória: R$ 530.640,00