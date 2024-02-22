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Medidas preventivas

ES vai receber R$ 6 milhões para combater doenças como dengue e zika

Desse total, cerca de R$ 3 milhões serão para aplicação em ações emergenciais de vigilância e prevenção de endemias com ênfase nas arboviroses; saiba mais

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 13:43

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

22 fev 2024 às 13:43
O Espírito Santo vai receber mais de R$ 6 milhões do governo federal, por meio do Fundo Nacional de Saúde, para o desenvolvimento de ações contingenciais de vigilância e prevenção de endemias. Desse total, R$ 3.065.689,26 serão para aplicação em medidas com ênfase em arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, sendo que R$ 1.076.380,54 serão repassados ao Estado.
A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou, por meio de nota, que um plano de ação está sendo elaborado pela pasta “para aquisição de insumos e medicamentos para fortalecer as estratégias municipais em relação à assistência aos pacientes. A Sesa está avaliando tecnicamente, em parceria com os municípios, sobre o investimento”.
Além da cifra destinada ao Estado, de acordo com Portaria do Ministério da Saúde, mais R$ 1.989.308,72 serão repassados a oito municípios capixabas para o mesmo fim. Os recursos deverão ser destinados especificamente à vigilância e ao combate a endemias. Veja quais são eles:
ES vai receber R$ 6 milhões para combater doenças como dengue e zika
  • Aracruz: R$ 84.316,49
  • Cachoeiro de Itapemirim: R$ 165.301,79
  • Cariacica: R$ 314.516,14
  • Linhares: R$ 148.396,67
  • São Mateus: R$ 110.107,47
  • Serra: R$ 463.247,36
  • Vila Velha: R$ 416.152,37
  • Vitória: R$ 287.270,43
A portaria também prevê o envio de R$ 2.993.760 para 44 municípios, para utilização em ações e serviços de vigilância em saúde, de modo geral.
  1. Afonso Cláudio: R$ 63.360,00
  2. Água Doce do Norte: R$ 47.520,00
  3. Alfredo Chaves: R$ 31.680,00
  4. Anchieta: R$ 150.480,00
  5. Aracruz: R$ 158.400,00
  6. Baixo Guandu: R$ 63.360,00
  7. Barra de São Francisco: R$ 63.360,00
  8. Brejetuba: R$ 7.920,00
  9. Cachoeiro de Itapemirim: R$ 31.680,00
  10. Castelo: R$ 55.440,00
  11. Colatina: R$ 356.400,00
  12. Conceição da Barra: R$ 87.120,00
  13. Conceição do Castelo: R$ 7.920,00
  14. Domingos Martins: R$ 7.920,00
  15. Dores do Rio Preto: R$ 31.680,00
  16. Guarapari: R$ 205.920,00
  17. Ibatiba: R$ 23.760,00
  18. Ibiraçu: R$ 15.840,00
  19. Irupi: R$ 15.840,00
  20. Itaguaçu: R$ 7.920,00
  21. Itapemirim: R$ 23.760,00
  22. Jaguaré: R$ 23.760,00
  23. João Neiva: R$ 7.920,00
  24. Linhares: R$ 39.600,00
  25. Marataízes: R$ 102.960,00
  26. Marechal Floriano: R$ 55.440,00
  27. Marilândia: R$ 15.840,00
  28. Muniz Freire: R$ 15.840,00
  29. Nova Venécia: R$ 39.600,00
  30. Pancas: R$ 15.840,00
  31. Pedro Canário: R$ 23.760,00
  32. Pinheiros: R$ 15.840,00
  33. Piúma: R$ 102.960,00
  34. Ponto Belo: R$ 7.920,00
  35. Presidente Kennedy: R$ 71.280,00
  36. Rio Bananal: R$ 23.760,00
  37. Santa Maria de Jetibá: R$ 31.680,00
  38. Santa Teresa: R$ 31.680,00
  39. São Gabriel da Palha: R$ 71.280,00
  40. São José do Calçado: R$ 47.520,00
  41. São Mateus: R$ 166.320,00
  42. Venda Nova do Imigrante: R$ 47.520,00
  43. Vila Velha: R$ 205.920,00
  44. Vitória: R$ 530.640,00

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