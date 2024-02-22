Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Proteção

Vacina da dengue: quantas doses cada uma das 23 cidades do ES vai receber

O Estado recebeu, nesta quinta-feira (22), 58.530 mil doses que vão ser distribuídas para os municípios com maior incidência da doença

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 18:10

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

22 fev 2024 às 18:10
Vacinas da dengue
Lote com mais de 50 mil doses de vacina contra a dengue chegam à Sesa Crédito: Carlos Alberto Silva
Espírito Santo recebeu nesta quinta-feira (22) a primeira remessa de doses das vacinas contra a dengue para o início da imunização das crianças de 10 e 11 anos. Inicialmente, a previsão era que os imunizantes chegariam apenas em meados de março, mas houve uma antecipação devido à gravidade do cenário. As  58.530 mil doses já estão sendo distribuídas entre 23 cidades capixabas em alerta para a doença.

Veja Também

Vitória abre agendamento para vacinação contra a dengue nesta sexta (23)

O governo capixaba decretou estado de emergência em decorrência da gravidade e alta de casos. A medida se fez necessária para agilizar os trâmites no combate à doença. A princípio, o Ministério da Saúde havia anunciado a vacinação em 20 cidades do Espírito Santo, entretanto foram incluídos, nesta semana, na ação os municípios de AracruzJoão Neiva Ibiraçu.  
Algumas prefeituras já informaram que não será necessário agendamento, mas que estão no aguardo da reunião de orientações com Secretária de Estado da Saúde (Sesa). O público, em 2024, será composto por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, depois de pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi liberada pela Anvisa. Nesta primeira remessa, será contemplado o público de 10 e 11 anos. Confira abaixo quantas doses serão enviadas a cada município. 

LEIA MAIS 

Com dengue em alta no ES, água acumula no antigo chafariz da Assembleia

Dengue atinge patamar gravíssimo e ES decreta estado de emergência

Dengue: ES tem 11 mortes em investigação

ES vai receber R$ 6 milhões para combater doenças como dengue e zika

Combate à dengue: 8 repelentes para se proteger do mosquito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Vacina Dengue
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rodovia Othovarino Duarte Santos será interditada para obras de drenagem em São Mateus
Vports tem alta na movimentação de cargas
Movimentação de veículos dobra e de cargas de offshore triplica no Porto de Vitória
Imagem de destaque
Como China sintoniza com novas gerações para tornar suas marcas objeto de desejo no mundo todo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados