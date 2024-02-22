Vacina da dengue: quantas doses cada uma das 23 cidades do ES vai receber

O Espírito Santo recebeu nesta quinta-feira (22) a primeira remessa de doses das vacinas contra a dengue para o início da imunização das crianças de 10 e 11 anos. Inicialmente, a previsão era que os imunizantes chegariam apenas em meados de março, mas houve uma antecipação devido à gravidade do cenário. As 58.530 mil doses já estão sendo distribuídas entre 23 cidades capixabas em alerta para a doença.
O governo capixaba decretou estado de emergência em decorrência da gravidade e alta de casos. A medida se fez necessária para agilizar os trâmites no combate à doença. A princípio, o Ministério da Saúde havia anunciado a vacinação em 20 cidades do Espírito Santo, entretanto foram incluídos, nesta semana, na ação os municípios de Aracruz, João Neiva e Ibiraçu.
Algumas prefeituras já informaram que não será necessário agendamento, mas que estão no aguardo da reunião de orientações com Secretária de Estado da Saúde (Sesa). O público, em 2024, será composto por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, depois de pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi liberada pela Anvisa. Nesta primeira remessa, será contemplado o público de 10 e 11 anos. Confira abaixo quantas doses serão enviadas a cada município.