Combate à dengue: 8 repelentes para se proteger do mosquito

Proteja-se de diversas doenças ao evitar os mosquitos Crédito: Google

Já começou a ouvir o zum-zum-zum por ai? Nós do Clube apostamos que sim, já que com a alta do verão, clima úmido e abafado e água parada, a proliferação dos mosquitos em 2024 tem estado altíssima. E com ela, um antigo inimigo: a fêmea do Aedes aegypti, responsável não só pela dengue (cujo número de casos têm sido alarmante), mas também pela transmissão de outras doenças graves, como a febre chikungunya e o zika vírus.

Diante disso, é crucial adotar medidas preventivas para evitar ficar cheio de picadas pelo corpo e contrair doenças. Desse modo, o uso dos repelentes adequados é fundamental, porque proporciona uma barreira eficaz contra o inseto. E é nesse sentido que escolher o repelente correto, de acordo com a idade, componente, tempo de exposição e ambiente, é essencial para garantir uma proteção completa para toda a família. Faça uma escolha informada sobre o seu:

Para tomar um solzinho na praia

Quando estamos ao ar livre, e principalmente em regiões ou horários (como o amanhecer e entardecer) que recebem muitos mosquitos, é importante ter essa proteção diretamente na pele , priorizando repelentes em creme ou spray corporal. (Visto que outras barreiras possam não ser uma opção, como telas e repelentes eletrônicos).

01 Off Repelente Family Loção 200ml Divirta-se com tranquilidade e em família com esse repelente da Off!. Com uma composição de 7,79% de DEET, ele dura até 4 horas, tem fórmula não oleosa e com Aloe Vera. Altamente indicado para ambientes abertos. Compre aqui. 02 SBP - Baby Loção Repelente Corporal Infantil, 100 ml Ideal para manter seu bebê protegido, essa fórmula suave com Icaridina e manteiga de karite tem atuação de 6 horas e é hipoalergênico e sem fragância. Saiba mais.

Para dormir tranquilo

Aqui, consideramos itens que possam ser utilizados durante a noite, em ambientes fechados e por um período prolongado, seja na sua cama ou em outros lugares da casa, enquanto afasta os mosquitos.

01 Repelente Elétrico Raid Líquido 45 Noites Family Aparelho+Refil Podendo ser utilizado em ambientes com crianças a partir de 6 meses e dura até 45 noites, utilizando oito horas por noite. Também oferece uma ótima proteção, mesmo com a janela um pouco aberta. Compre aqui. 02 Superled Anti-Inseto 4W Ourolux Outra solução para uma noite tranquila é esta lâmpada da Ourolux, que é bivolt e possui uma temperatura de cor de 1600K. Sua luz suave não atrai insetos indesejados, tornando suas noites mais confortáveis. Saiba mais. 03 Armadilha Eletrônica para mosquitos Com tecnologia LED UV, essa armadilha elimina os insetos sem uso de produtos químicos, sem resíduos ou necessidade de refil. Além de ter baixo consumo de energia, sem recarga nem reposição de lâmpadas. Atua de forma silenciosa para que seja possível dormir sem escutar ruídos, e também é fácil de limpar, manusear e transportar. Ah, e não causa alergia! Veja aqui.

Para proteger a casa a qualquer momento

Soluções práticas para trazer aquele conforto em diferentes horas do dia, sem preocupações, sem zumbido no ouvido e de forma simples.

01 Tela Mosquiteiro Protetor Ajustável Para Janelas Uma solução que tem se tornado mais popular nessa época é justamente a tela mosquiteira: de fácil instalação e remoção para janela ou portas, de 130x150cm e feita de poliéster. Seu material leve e flexível evita a entrada de mosquitos na sua casa, bem como de outros insetos que podem vir a incomodar. Compre aqui. 02 Raquete Elétrica Mata Insetos com Bateria Recarregável USB O item que, além de poder ser lúdico, também mata os insetos com eficiência e é livre de químicas e cheiros. Com três níveis de redes, impossibilitam a saída de insetos capturados e ainda pode ser utilizada em ambientes internos e externos. Veja aqui. 03 Inseticida Aerossol Baygon Ação Total Eucalipto Um produto para se ter em casa e amigo de todas as horas, afastando os mosquitos com eficácia e em segundos, sendo ideal para uso diário e também depois da limpeza. Saiba mais.

Agora que já conhecemos os melhores repelentes para espantar esses mosquitos, e atuar na prevenção e transmissão da dengue, é possível aproveitar cada momento mais tranquilo. De pastilhas repelentes até telas para mosquitos, a proteção pode ser a melhor companheira em todos os lugares e idades.