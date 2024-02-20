Combate à dengue: 8 repelentes para se proteger do mosquito

Para tomar um solzinho na praia
01
Off Repelente Family Loção 200ml
02
SBP - Baby Loção Repelente Corporal Infantil, 100 ml
Para dormir tranquilo
01
Repelente Elétrico Raid Líquido 45 Noites Family Aparelho+Refil
02
Superled Anti-Inseto 4W Ourolux
03
Armadilha Eletrônica para mosquitos
Para proteger a casa a qualquer momento
01
Tela Mosquiteiro Protetor Ajustável Para Janelas
02
Raquete Elétrica Mata Insetos com Bateria Recarregável USB
03
Inseticida Aerossol Baygon Ação Total Eucalipto
Caro Leitor,
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos: 1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais 2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis 3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável.