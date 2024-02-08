Repelente e protetor solar: qual é a ordem de uso para afastar a dengue?

Durante o verão, é comum os casos de dengue se tornarem mais frequentes. Ela é uma doença infecciosa febril, caracterizada principalmente por febre alta de início rápido. Existem quatro tipos do vírus da dengue e eles são basicamente a mesma coisa em termos de transmissão e quadro clínico.
"O maior perigo da dengue é a segunda ou a terceira infecção. As próximas infecções tendem a ser mais graves do que aquele indivíduo que adquire pela primeira vez a doença. Tivemos o ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus no Brasil, e isso faz com que as pessoas fiquem mais suscetíveis a pegar a doença. Após pegar a doença pelo sorotipo 1 ou 2, a pessoa fica imune àquele sorotipo", explica a infectologista Martina Zanotti.
Os principais sintomas são dor no corpo, dor nas articulações, febre (geralmente alta), dor de cabeça (principalmente atrás dos olhos), náuseas e manchas avermelhadas no corpo. Além da eliminação dos focos de água parada, o repelente é uma ferramenta eficaz para a proteção pessoal.
A dermatologista Raquel Murad diz que uma dúvida comum entre as pessoas é o que deve ser aplicado primeiro: o protetor solar ou o repelente? O produto pode ser utilizado normalmente, sem afetar a eficácia do repelente. "O recomendado é sempre deixar o repelente por último, porque ele forma uma névoa sobre a pele que vai repelir os insetos. Primeiro deve aplicar o filtro solar, aguardar uma média de 20 a 30 minutos, e aplicar o repelente sempre por último".
A médica conta que o modo correto de usar o repelente é aplicar uma quantidade generosa nas áreas expostas do corpo. "Pode ser passado no rosto, mas deve-se evitar passar nas áreas como a boca, o nariz e os olhos. Também não é recomendado passar nas mãos de crianças pequenas, pois elas podem levar o produto a boca", diz Raquel Murad.
"O modo correto de usar repelente é aplicar uma quantidade generosa nas áreas expostas do corpo"
A dermatologista conta que não é necessário aplicar o repelente por baixo das roupas, mas quando necessário, aplicar repelente nas roupas ajuda a evitar picadas. "Se for a um local com mais risco de picadas, pode borrifar em camisas, calças, meias e chapéus".