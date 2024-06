Febre oropouche pode matar? Doença tem sintomas parecidos com a dengue

Os sintomas iniciais são muito semelhantes aos de outras arboviroses, doenças febris transmitidas por mosquitos, como a dengue, a zika e a chikungunya

O infectologista Lorenzo Nico Gavazza, da Rede Meridional, explica que a febre oropouche é uma doença febril de causa viral. "É uma doença já conhecida no Brasil desde a década de 1960, quando atingia a região norte do país. Porém, este ano, houve um grande aumento no número de casos no país, com confirmação inclusive no Espírito Santo".