Febre do Oropouche: sobe para 79 o número de casos no ES

Boletim atualizado foi divulgado pela Secretaria de Saúde, na tarde desta quarta-feira (15)

Subiu para 79 o número de casos confirmados de Febre do Oropouche no Espírito Santo. Os novos números foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde desta quarta-feira (15).

Os números divulgados nesta quarta representam um aumento de 23 casos em relação ao último boletim, divulgado pela secretaria na última sexta-feira (10), quando o estado contabilizava 56 casos da doença. Até o momento, nenhum óbito causado pela Febre do Oropouche foi registrado no Espírito Santo.

Sobre a doença

A Febre do Oropouche é uma doença causada por um arbovírus (vírus transmitido por mosquitos) do gênero Orthobunyavirus, da família Peribunyaviridae. O vetor da febre do Oropouche é um inseto popularmente conhecido como "maruim" ou "mosquito pólvora".