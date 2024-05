Dados atualizados

Febre do Oropouche: casos aumentam e ES já tem 50 registros

A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) confirmou no dia 23 de abril a circulação da Febre do Oropouche no Estado

O mosquito-pólvora é o transmissor da febre do oropouche, que tem sintomas parecidos aos da dengue. (Divulgação)

Chegou a 50 o número de casos confirmados da Febre de Oropouche no Espírito Santo. Os dados foram atualizados nesta quarta-feira (8) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por meio de boletim, que tem sido emitido desde a confirmação da circulação da doença em território capixaba. Não há registro de mortes pela doença.

O último boletim, divulgado na segunda-feira (6), trazia 45 registros da doença no Estado. A Sesa explicou que não informa idade, nome ou gênero dos pacientes com a doença, considerando a Lei Geral de Proteção de Dados e os princípios da liberdade e da privacidade.

Casos por cidade:

Colatina: 22

Ibiraçu: 2

Laranja da Terra: 5

Rio Bananal: 11

São Gabriel da Palha: 4

Sooretama: 2

Vila Valério: 2

Vitória: 2



A Febre do Oropouche é uma doença causada por um arbovírus (vírus transmitido por mosquitos). Conforme a Sesa, o vetor da febre do Oropouche é um inseto bem pequeno, de um a três milímetros, popularmente conhecido como "maruim" ou "mosquito pólvora". Os sintomas são parecidos com os da dengue – febre, dor no corpo e dores nas articulações.

