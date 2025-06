Tristeza

'Cheia de luz': quem era a estudante de Medicina encontrada morta em Cachoeiro

Isabella Karen Marques Abreu tinha 19 anos e fazia faculdade particular. Ela era natural de Pocrane, em MG, e foi encontrada caída no banheiro por uma amiga

Publicado em 6 de junho de 2025 às 11:17

Izabella era estudante de Medicina da Multivix e morreu, em Cachoeiro Crédito: Reprodução/g1ES

Isabela Karen Marques Abreu, de 19 anos, estudante de Medicina que foi encontrada morta no apartamento onde morava, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, sonhava em ser médica. Ela era natural de Minas Gerais, tinha um irmão e era conhecida como uma "pessoa de luz". A jovem foi encontrada morta nesta quarta-feira (4). A Polícia Militar informou que uma amiga da jovem acionou a corporação, e os militares constataram que Isabela estava caída no banheiro, sem vida. >

Isabela era natural da cidade de Pocrane, em Minas Gerais. Antes de ir para Cachoeiro para estudar, a jovem morava em Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo, junto com a família. Isabela fazia faculdade na Multivix, que divulgou uma nota lamentando a morte da universitária. "A Multivix manifesta imenso pesar pelo falecimento de Isabella Abreu, aluna do curso de Medicina de Cachoeiro de Itapemirim. Neste momento de profunda tristeza, toda a Multivix expressa as mais sinceras condolências à família, amigos e colegas".

>

A página do Centro Acadêmico Dr. Pedro Onofre, do curso de Medicina, também publicou uma mensagem. “Isabella foi luz, foi presença, foi afeto. E continuará sendo lembrada com carinho por sua trajetória, seu sorriso e sua dedicação”, diz parte da nota. Nas redes sociais, amigos e parentes se despediram de Isabela, afirmando que "todo mundo deveria ter tido a chance de conhecer pelo menos um pouquinho da Isa" e "uma dor que nunca estamos preparados". Ela era uma jovem querida pelos amigos. Isabela era descrita pelas amigas como uma jovem "cheia de luz" e que sonhava em ser médica.

>

Causa da morte

Segundo boletim de ocorrência, uma colega de faculdade de Isabella contou aos policiais que atenderam o caso que a estudante teria comentado com outra amiga da faculdade que teria problemas cardíacos. >

>

O corpo da jovem foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, de Cachoeiro de Itapemirim, para passar pelo processo de necropsia.>

Ainda não dá informações sobre as causas da morte de Isabela. O caso está sob investigação da Polícia Civil. A Polícia Científica informou que a médica-legista da Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim não encontrou evidências macroscópicas que indicassem uma conclusão. Materiais foram colhidos para exames. O laudo definitivo, segundo a corporação, será elaborado somente após a conclusão desses exames.>

*Com informações de Viviane Machado, g1 ES >

